Orta Doğu'daki savaş, petrolün yalnız üretimini değil, dünya pazarına ulaştığı yolları da etkiliyor. Sevkiyatın kritik geçiş noktalarında sıkışmasıyla Brent petrol 108 doları aşarak 110 dolar sınırına dayandı.

Doğan bu koşullu senaryoyu savaşın petrol fiyatı üzerindeki etkisini anlatmak için kullandı. Bugün 110 dolara yakın seviyelerin konuşulmasını da bu çerçevede değerlendirdi.

Doğan'a göre Orta Doğu'daki savaş yaşanmasaydı küresel ekonomide beklenen yavaşlama petrol talebini azaltabilir, alternatif enerji kaynaklarının yaygınlaşması da Brent petrolü 60 doların altına çekebilirdi. Ekonomist, böyle bir ortamda 50 dolar civarındaki fiyatların da sürpriz olmayacağını söyledi.

A Haber canlı yayınında Üzeyir Doğan ve konuklar, Suudi Arabistan-Yemen haritası eşliğinde Brent petrolün 110 dolara yaklaşmasını değerlendiriyor.

HÜRMÜZ'DEKİ BASKI VE YANBU HATTININ KAPANMASI SEÇENEKLERİ DARALTTI

Suudi petrolünün deniz yoluyla başlıca çıkış noktası Hürmüz Boğazı. İran'ın bölgedeki savaşın başında boğaza uyguladığı abluka ve ticari gemilere yönelik saldırılar, bu güzergahtaki sevkiyatı zorlaştırdı.

Hürmüz tamamen kapanmış değil ve Suudi Arabistan buradan petrol göndermeyi sürdürüyor. Ancak Verisk Maplecroft'e göre günlük sevkiyat miktarı oldukça değişken ve ortalama olarak çatışmalar öncesindeki hacmin yaklaşık yarısında kalıyor.

Hürmüz'deki risk artınca Suudi Arabistan için doğudaki petrol sahalarını Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu terminaline bağlayan Doğu-Batı boru hattı daha önemli hale geldi. Hat, petrolün Hürmüz'e girmeden ülkenin batısına taşınmasını sağlıyordu.

Suudi Arabistan, petrol tesislerine yönelik saldırıların ardından hattı kapattı. Bu gelişme ülkenin ihracat seçeneklerini daha da azalttı. Kpler'in verilerine göre bölgedeki çatışmalar başladıktan sonra Yanbu üzerinden yapılan ihracat beş katına çıkarak günlük yaklaşık 4 milyon varile ulaşmıştı.