AJet kampanyayı başlattı! Yurt dışı biletleri 19 dolardan satışta! İndirimli biletler hangi ülkelerde geçerli?
Yurt dışı seyahati planlayanlara AJet'ten dikkat çeken kampanya geldi. Şirket, 250 bin koltuğu indirimli fiyatlarla satışa sunarken, kampanyalı biletlerde fiyatlar vergiler hariç 19 dolardan başlıyor. Biletler 18 Eylül'e kadar alınabilecek, indirimli seyahat dönemi ise 5 Ekim 2026 ile 4 Mart 2027 tarihleri arasında olacak.
AJet'in yurt dışı uçuşlarda başlattığı kampanya kapsamında 250 bin koltuk indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.
AJET İNDİRİM KAMPANYASINI DUYURDU
Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanyalı biletler Türkiye çıkışlı uçuşlarda vergiler hariç 19 dolardan başlayan fiyatlarla, Türkiye varışlı seçili hatlarda ise vergiler hariç 9, 19 ve 29 avrodan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.
SON TARİH 18 EYLÜL 2026
Bugün saat 11.00'den itibaren satışa sunulan kampanyalı biletler, 18 Eylül saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.
İndirimli biletler, 5 Ekim 2026 ile 4 Mart 2027 arasındaki seyahatlerde geçerli olacak. Türkiye varışlı uçuşlarda 11 ile 27 Aralık 2026, Türkiye çıkışlı uçuşlarda ise 29 Aralık 2026 ile 10 Ocak 2027 arası kampanya kapsamı dışında tutuldu.
BAGAJ SINIRINA DİKKAT
Kampanya kapsamında Flex bilet alan yolculara 5 kilogram, Premium bilet alanlara ise 10 kilogram ücretsiz ek bagaj hakkı sağlanacak.
Direkt uçuşlarda geçerli kampanyalı biletler, AJet'in internet sitesi ve mobil uygulamasının yanı sıra çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.
AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?
Kampanya, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Münih, Viyana, Londra, Amsterdam, Rotterdam, Zürih, Basel, Cenevre, Brüksel, Budapeşte, Kopenhag, Stokholm, Madrid, Barselona, Milano, Roma, Paris, Lyon, Prag, Tiran, Bükreş, Priştine, Saraybosna, Üsküp, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm El-Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Dammam ve Halep uçuşlarında geçerli olacak.