AJet, yurt dışı uçuşlarda 250 bin koltuğu indirimli fiyatlarla satışa sundu. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

AJET İNDİRİM KAMPANYASINI DUYURDU

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanyalı biletler Türkiye çıkışlı uçuşlarda vergiler hariç 19 dolardan başlayan fiyatlarla, Türkiye varışlı seçili hatlarda ise vergiler hariç 9, 19 ve 29 avrodan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.

SON TARİH 18 EYLÜL 2026

Bugün saat 11.00'den itibaren satışa sunulan kampanyalı biletler, 18 Eylül saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.

İndirimli biletler, 5 Ekim 2026 ile 4 Mart 2027 arasındaki seyahatlerde geçerli olacak. Türkiye varışlı uçuşlarda 11 ile 27 Aralık 2026, Türkiye çıkışlı uçuşlarda ise 29 Aralık 2026 ile 10 Ocak 2027 arası kampanya kapsamı dışında tutuldu.