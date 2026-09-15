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Eylül 2026 SED ödemesi sorgulama ekranı: Bakan Göktaş açıkladı! 2 milyar 186 milyon lira hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların aile ortamında desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde eylül ayı ödemelerini gerçekleştirdi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, toplam 2 milyar 186 milyon liralık SED ödemesinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

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Eylül 2026 SED ödemesi sorgulama ekranı: Bakan Göktaş açıkladı! 2 milyar 186 milyon lira hesaplarda

Eylül ayına ilişkin Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde beklenen gelişme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla 2 milyar 186 milyon liralık ödemenin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Eylül ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)Eylül ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için eylül ayına ilişkin 2 milyar 186 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık" dedi

Toplam 2 milyar 186 milyon lira ödeme yapıldı.Toplam 2 milyar 186 milyon lira ödeme yapıldı.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini bildirdi.

Ödemeler, çocukların desteklenmesini amaçlıyor.Ödemeler, çocukların desteklenmesini amaçlıyor.

ÇOCUKLARA SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK

Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunu hatırlatan Bakan Göktaş, "Sosyal ve Ekonomik Destek" hizmeti ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini ifade etti.

Bakan Göktaş, çocukların eğitim ve sosyal gelişimine destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.Bakan Göktaş, çocukların eğitim ve sosyal gelişimine destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarının altını çizen Bakan Göktaş, bu kapsamda Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını paylaştı.

SED ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

SED ödemenizin yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama hizmetine giriş yaparak ödeme durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

SED Ödemesi
Ödeme nasıl sorgulanır?

SED ödemesinin yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama hizmetine girerek ödeme durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

Sorgulama Adımları
Ödeme bilgilerinizi kontrol edin
  1. e-Devlet'e giriş yapın.
  2. Arama bölümüne "SED Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.
  3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetini seçin.
  4. Ödeme bilgilerinizi ekrandan kontrol edin.
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