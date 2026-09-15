Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunu hatırlatan Bakan Göktaş, "Sosyal ve Ekonomik Destek" hizmeti ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini ifade etti.

Bakan Göktaş, çocukların eğitim ve sosyal gelişimine destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarının altını çizen Bakan Göktaş, bu kapsamda Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını paylaştı.

SED ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

SED ödemenizin yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama hizmetine giriş yaparak ödeme durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

SED Ödemesi Ödeme nasıl sorgulanır? SED ödemesinin yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama hizmetine girerek ödeme durumunuzu kontrol edebilirsiniz. Sorgulama Adımları Ödeme bilgilerinizi kontrol edin e-Devlet'e giriş yapın. Arama bölümüne "SED Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetini seçin. Ödeme bilgilerinizi ekrandan kontrol edin.