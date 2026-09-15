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7,7 milyar liralık destek hesaplara yatırıldı! Bakan Göktaş açıkladı: 490 bin vatandaş yararlanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,7 milyar liralık ödemenin hesaplara yatırıldığını açıkladı. Evde bakım yardımından 490 bin vatandaş yararlanırken, hak sahibi başına aylık ödeme tutarı 15 bin 775 lira olarak uygulanıyor.

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7,7 milyar liralık destek hesaplara yatırıldı! Bakan Göktaş açıkladı: 490 bin vatandaş yararlanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Evde Bakım Yardımı kapsamında bu ay 7,7 milyar lira ödeme yapıldı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)Evde Bakım Yardımı kapsamında bu ay 7,7 milyar lira ödeme yapıldı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı'nın 2006'dan bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu belirtti.

Ödemelerden 490 bin vatandaş yararlanıyor.Ödemelerden 490 bin vatandaş yararlanıyor.

Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli gördüklerini vurgulayan Göktaş, şu ifadeleri kaydetti:

"Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz."

Hak sahibi başına aylık 15 bin 775 lira destek sağlanıyor.Hak sahibi başına aylık 15 bin 775 lira destek sağlanıyor.

AYLIK 15 BİN 775 LİRA ÖDEME YAPILDI

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 15 bin 775 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,7 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırdık. Halihazırda 490 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

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