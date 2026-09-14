Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın projesi kapsamında evlilik hazırlığındaki gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı bin 191'e yükseldi. Gençlere mevcut indirimlere ek yüzde 5 ile 40 arasında avantaj sağlandı... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında gençlere yönelik indirim ve avantajların kapsamı yeni iş birlikleriyle genişletiliyor. Gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı yerel düzeyde bin 147, ulusal düzeyde 44 olmak üzere bin 191'e ulaştı. Aile yapısını güçlendirmek, gençlerin sosyal risklerden korunmasına katkı sunmak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan "Aile ve Gençlik Fonu" kapsamında Bakanlık, 2024'te "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"ni hayata geçirdi. Bakanlık önceden evlenecek gençler için faizsiz kredi kampanyası da başlatmıştı. | Görsel: Aile Gençlik Fonu aile.gov.tr Proje ile evlilik hazırlığındaki gençlere ekonomik destek sağlanması ve evlilik sürecindeki giderlerinin azaltılması amaçlanıyor. Bakanlık, proje kapsamında ulusal ve yerel düzeyde firmaların yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle de iş birliği yapıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş | Görsel: Takvim Foto Arşivi EK AVANTAJ SAĞLANIYOR Bu kapsamda, yerel düzeyde iş birliği yapılan firma sayısı bin 132'den bin 147'ye yükseldi. Ulusal düzeyde 44 firmayla yapılan iş birliğiyle gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı bin 191'e ulaştı. Hem ulusal hem yerel düzeyde yeni anlaşmalar için görüşmeler ve çalışmalar sürdürülüyor. Bunun yanı sıra 22 sivil toplum kuruluşu ve 190 yerel yönetimle iş birliği yapıldı. Böylece 44 ulusal firma, bin 147 yerel firma, 22 sivil toplum kuruluşu ve 190 yerel yönetim olmak üzere bin 403 kurum ve kuruluşla iş birliği gerçekleştirildi. Evlilik hazırlıkları kapsamında yapacakları alışverişlerde anlaşmalı firmaların sunduğu indirimlerden yararlanan gençlere, bazı firmalarda mevcut indirimlere ek olarak, bazılarında satış fiyatı üzerinden yüzde 5 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda avantaj sağlanıyor.