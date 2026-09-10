Türkiye Kantin İşletmecileri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul kantinlerinde temizlik ve ilaçlama çalışmalarının tamamlandığını belirterek, kantinlerin ilgili kamu kurumlarınca gıda güvenliği ve hijyen açısından sürekli denetlendiğini söyledi.

Osmanoğlu, yaptığı açıklamada, kantincilerin temizlik başta olmak üzere tüm hazırlıklarını tamamladığını ve satışa hazır olduğunu ifade etti. Kantinlerde satılan ürünlerde Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere uyulduğunu dile getiren Osmanoğlu, şekerli ve dolgulu ürünlerin satışına ilişkin kuralların titizlikle uygulandığını belirtti.

Okullarda uyum haftasının başlamasının ardından kantinlerde de yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklar tamamlandı. Kantin işletmecileri, temizlik ve ilaçlama çalışmalarını yaparak okulların açılacağı 14 Eylül Pazartesi gününü beklemeye başladı.

Kantin ürünlerine ortalama yüzde 6,2 oranında zam yapıldı.

SAĞLIKLI ÜRÜN AYIRT EDİLEBİLECEK

Osmanoğlu, ürünlerin sağlıklı olup olmadığının daha kolay anlaşılmasına yönelik bir düzenleme yapıldığını hatırlatarak, "Artık skorlu damga çıkıyor. O damgayla sarı, kırmızı, yeşil ürünler üretilecek. Çocuklar ürünün sarı, kırmızı veya yeşil olduğuna bakacak. Kırmızı zararlı, diğer ikisi sağlıklı ürünler olarak piyasaya sürülecek." ifadelerini kullandı.

Hijyen ve güvenilir gıda konusunda kantincilerin eğitim aldığını ve ilgili kamu kurumlarınca sürekli denetlendiğini vurgulayan Osmanoğlu, şöyle dedi: