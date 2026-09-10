2027-2029 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) çalışma hayatını değiştirecek çok önemli konular yer aldı. Özellikle dezavantajlı kesimlerin çalışma hayatında yer almasını sağlayacak tedbirler hayata geçecek. Yeni çalışma modelleri ile ilgili de yasal düzenlemeler geliyor.

Belirlenen kesimler için mesleki kurslar açılacak, aktif iş gücü programları devreye girecek, girişimci olmak isteyenlere sermaye desteği verilecek.Kadın, genç engelli gibi kesimlerden yeni alım yapacak işletmelere de değişik teşvikler sağlanacak.

Yeni dönemde hangi kesimler mercek altında? Kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzere iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimler için önemli değişiklikler olacak.Bu kesimlerin istihdamını kolaylaştıracak destekler devreye girecek.

Kadınlara yönelik özel destekler var mı?

Kadın istihdamının artırılması amacıyla ekonomik ve erişilebilir çocuk bakım hizmetleri artırılacak, bu hizmetlerin kapsamı yaşlı ve engelli bakım hizmetleri gibi diğer bakım alanlarını da içerecek şekilde genişletilecek. Böylece çocuğuna ya da anne babasına bakmak zorunda kalan kadın çalışanlar için kreş ve bakım hizmetleri gibi özel destekler devreye sokulacak.

Çocuk sahibi aileler için yeni izin sistemi mi geliyor?

Ebeveyn izni, bakım sorumluluklarının daha dengeli paylaşılmasına imkân sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek. Böylece babaların da çocukların bakımı ile ilgilenmeleri açısından izin süreleri değiştirilecek. Bunun için yasal düzenlemeler de yapılacak. Analık izinleri gibi babalık izinleri de olacak.

Anne babaların çalışma modelleri nasıl değişecek?

Çocuk sahibi ailelerin çalışma hayatlarını kolaylaştıracak tedbirler alınacak. Bunun için anne ve babalara uzaktan ya da esnek çalışma imkanları sunulacak. Bunu sağlayacak işletmeler desteklenecek.

Kısmi ve uzaktan çalışma nasıl olacak?

Anne babalar işletmelerin alacağı tedbirlerle çocuklarının bakımları için belli sürelerle uzaktan çalışabilecek. İşin durumuna göre bu tamamen uzaktan çalışma şeklinde de olabilecek. Çocukların bakımı açısından çalışma saatleri esnek hale de getirilebilecek.