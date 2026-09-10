Küresel piyasalar Orta Doğu'daki gerilimin gölgesinde negatif bir seyir izlerken, iç piyasada tüm dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) çevrildi. Bankanın Para Politikası Kurulu (PPK), eylül ayı faiz kararını açıklamak üzere bugün toplanıyor.

Fatih Karahan başkanlığında toplanacak kurulun faiz kararı, saat 14.00'te TCMB'nin resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulacak.