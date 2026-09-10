Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı için masada: Ekonomistler sürpriz beklemiyor
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, bugün tüm gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin ortak beklentisi politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde yoğunlaştı. Anket sonuçları, yıl sonu için de yüzde 35'lik bir medyan beklentiye işaret ederken, OVP ve Enflasyon Raporu'ndaki güncel hedefler dikkat çekti.
Küresel piyasalar Orta Doğu'daki gerilimin gölgesinde negatif bir seyir izlerken, iç piyasada tüm dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) çevrildi. Bankanın Para Politikası Kurulu (PPK), eylül ayı faiz kararını açıklamak üzere bugün toplanıyor.
Fatih Karahan başkanlığında toplanacak kurulun faiz kararı, saat 14.00'te TCMB'nin resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulacak.
BEKLENTİ NE YÖNDE
AA Finans'ın 25 ekonomistin katılımıyla tamamladığı beklenti anketine göre piyasanın ortak kanaati faizin değişmeyeceği yönünde.
Ankete katılan 24 ekonomist politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılacağını öngörürken, 1 ekonomist ise 100 baz puanlık indirimle faizin yüzde 36'ya çekileceğini tahmin etti.
Ekonomistlerin eylül ayı beklenti medyanı yüzde 37 olurken, yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı.
Merkez Bankası, son olarak temmuz ayında düzenlediği toplantıda da faizi yüzde 37'de sabit bırakmıştı.
2026 YILI FAİZ KARARLARI GEÇMİŞİ
Merkez Bankasının bu yıl faiz oranlarında izlediği seyir şu şekilde gerçekleşti:
YILIN KALAN TOPLANTI TAKVİMİ
TCMB'nin yıl sonuna kadar gerçekleştireceği toplantı tarihleri şöyle:
- 22 Ekim 2026
- 10 Aralık 2026
ENFLASYON VE BÜYÜME TAHMİNLERİ REVİZE EDİLDİ
Öte yandan geçtiğimiz hafta sonu açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) makroekonomik hedeflerde güncellemeye gidildi. OVP'de 2026 yılı büyüme hedefi yüzde 3,8'den yüzde 3,3'e, 2027 yılı hedefi ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,2 seviyesine çekildi.
Programdaki yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4'e yükselirken, Merkez Bankasının yayımladığı Enflasyon Raporu'nda da yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarıldı.