Altın fiyatları, ons altındaki yükseliş ve dolar endeksindeki zayıflamanın akabinde güne değer kazancıyla başladı. Yatırımcıların gözü merkez bankası kararları ve ABD verilerindeyken, gram altın 6 bin 881 lira seviyesine yükseldi.

Altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

GRAM ALTIN 6 BİN 881 LİRAYI GÖRDÜ

Dün günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 artışla 6 bin 859 liradan tamamlayan gram altın, yeni güne de alıcılı başladı. Saat 09.25 itibarıyla gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazanarak 6 bin 881 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 255 liradan, Cumhuriyet altını ise 44 bin 816 liradan satılıyor.