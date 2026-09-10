Piyasalarda altın alarmı! Gram yeniden yükselişte: 10 Eylül sarı metalde yeni tablo
Altının ons fiyatındaki yükseliş ve dolar endeksindeki zayıflamanın etkisiyle gram altın güne değer kazancıyla başladı. Gram altın 6 bin 881 liradan işlem görürken çeyrek altın 11 bin 255 liraya, Cumhuriyet altını ise 44 bin 816 liraya yükseldi. İşte 10 Eylül 2026 birim birim altın fiyatları ve piyasadan kritik gelişmeler.
Altın fiyatları, ons altındaki yükseliş ve dolar endeksindeki zayıflamanın akabinde güne değer kazancıyla başladı. Yatırımcıların gözü merkez bankası kararları ve ABD verilerindeyken, gram altın 6 bin 881 lira seviyesine yükseldi.
GRAM ALTIN 6 BİN 881 LİRAYI GÖRDÜ
Dün günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 artışla 6 bin 859 liradan tamamlayan gram altın, yeni güne de alıcılı başladı. Saat 09.25 itibarıyla gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazanarak 6 bin 881 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 255 liradan, Cumhuriyet altını ise 44 bin 816 liradan satılıyor.
ONS ALTIN 4 BİN 414 DOLARA YÜKSELDİ
Altının ons fiyatı da dolar endeksindeki zayıflamadan destek buldu. Ons altın yüzde 0,3 yükselişle 4 bin 414 dolar seviyesine çıktı. ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişelerin doları baskılaması, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesini destekliyor.
PİYASALARIN GÖZÜ FAİZ KARARLARINDA
Analistler, bugün piyasalarda önemli başlıkların takip edileceğini belirtiyor. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı öne çıkıyor.
ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi de altın fiyatlarının seyri açısından yakından izlenecek.
TCMB İÇİN FAİZ BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı. ECB'nin ise bugün politika faizlerinde artırıma gitmesi bekleniyor.
10 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Aşağıdaki altın fiyatları 12:03 itibarıyla güncel piyasa verilerini yansıtmaktadır. Fiyatlarda gün içerisinde piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik görülebilir.
HAS ALTIN
Alış: 6.806,53 TL
Satış: 6.838,19 TL
ONS
Alış: 4.396,7 USD
Satış: 4.397,1 USD
USD/KG
Alış: 139.750 USD
Satış: 140.250 USD
EUR/KG
Alış: 120.240 EUR
Satış: 120.880 EUR
22 AYAR
Alış: 6.191,94 TL
Satış: 6.407,90 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.772,50 TL
Satış: 6.851,87 TL
ALTIN GÜMÜŞ
Alış: 64,35
Satış: 69,49
YENİ ÇEYREK
Alış: 11.047 TL
Satış: 11.179 TL
ESKİ ÇEYREK
Alış: 10.863 TL
Satış: 10.980 TL
YENİ YARIM
Alış: 22.121 TL
Satış: 22.350 TL
ESKİ YARIM
Alış: 21.726 TL
Satış: 21.926 TL
YENİ TAM
Alış: 44.038 TL
Satış: 44.557 TL
ESKİ TAM
Alış: 43.453 TL
Satış: 43.921 TL
YENİ ATA
Alış: 44.787 TL
Satış: 45.323 TL
ESKİ ATA
Alış: 44.787 TL
Satış: 45.220 TL
YENİ ATA5
Alış: 224.615 TL
Satış: 228.446 TL
ESKİ ATA5
Alış: 223.595 TL
Satış: 226.736 TL
YENİ GREMSE
Alış: 109.585 TL
Satış: 110.965 TL
ESKİ GREMSE
Alış: 108.632 TL
Satış: 109.871 TL
14 AYAR
Alış: 3.721,66 TL
Satış: 4.944,82 TL
GÜMÜŞ TL
Alış: 97,795 TL
Satış: 105,354 TL
GÜMÜŞ ONS
Alış: 66,78 USD
Satış: 66,80 USD
GÜMÜŞ USD
Alış: 2.018,20 USD
Satış: 2.171,60 USD
PLATİN ONS
Alış: 1.869,20 USD
Satış: 1.872,10 USD
PALADYUM ONS
Alış: 1.349,70 USD
Satış: 1.351,90 USD
PLATİN/USD
Alış: 55.090
Satış: 60.190
PALADYUM/USD
Alış: 33.390
Satış: 43.460