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İstanbul, Ankara ve İzmir'de okul servis ücretleri belirlendi: İl il fiyat tablosu

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2026-2027 için okul servis ücretleri mesafeye göre 27.331 TL ile 93.610 TL arasında belirlendi. İstanbul'da yüzde 10, Ankara'da yüzde 25,49, İzmir'de yüzde 35 zam yapıldı.

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İstanbul, Ankara ve İzmir'de okul servis ücretleri belirlendi: İl il fiyat tablosu

Türkiye'de 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılında hizmet verecek öğrenci servis ücretlerinde artış oranları belli olurken, üç büyük ilde bu ücretler mesafeye göre 27 bin ile 93 bin lira arasında değişiyor.

Yeni eğitim öğretim yılında okul servis ücretleri üç büyükşehirde yeniden belirlendi. (Haberin fotoğrafları AA'dan ve DHA'dan alınmıştır.)Yeni eğitim öğretim yılında okul servis ücretleri üç büyükşehirde yeniden belirlendi. (Haberin fotoğrafları AA'dan ve DHA'dan alınmıştır.)

BÜYÜK ŞEHİRLERDE TARİFE BELLİ OLDU

Ankara, İstanbul ve İzmir'deki zam oranlarının açıklanmasıyla üç büyükşehirde okul servis ücretleri netleşmiş oldu. Bu kapsamda İstanbul'da okul servis ücreti geçen eğitim öğretim yılına göre yüzde 10, Ankara'da yüzde 25,49, İzmir'de yüzde 35 arttı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de servis ücretlerine farklı oranlarda zam yapıldı.İstanbul, Ankara ve İzmir'de servis ücretlerine farklı oranlarda zam yapıldı.

İSTANBUL'DAKİ EN UZUN MESAFE SERVİS ÜCRETİ 93 BİN LİRAYI AŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce, kentteki okul servis ücretleri yıllık olarak belirlendi.

0-1 kilometre
39 bin 970 lira
1-3 kilometre
42 bin 804 lira
3-5 kilometre
46 bin 258 lira
5-7 kilometre
48 bin 249 lira
7-9 kilometre
50 bin 868 lira
9-11 kilometre
58 bin 923 lira
11-13 kilometre
67 bin 822 lira
13-15 kilometre
71 bin 239 lira
15-17 kilometre
76 bin 899 lira
17-19 kilometre
81 bin 304 lira
19-21 kilometre
86 bin 515 lira
21-23 kilometre
90 bin 112 lira
23-25 kilometre
93 bin 610 lira

İstanbul'da servis ücretleri geçen yıla göre yüzde 10 arttı.İstanbul'da servis ücretleri geçen yıla göre yüzde 10 arttı.

BAŞKENT VE İZMİR'DEKİ ÜCRETLER NE KADAR OLDU?

Başkentte ise 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belirlenen servis ücretleri 0-3 kilometrede 27 bin 331 lira, 3-6 kilometrede 30 bin 155 lira, 6-10 kilometrede 34 bin 785 lira, 10-15 kilometrede 40 bin 432 lira, 15 kilometreyi aşan her kilometre için de 527 lira olarak belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak okul servis taşımacılığı ücret tarifesi Belediye Meclisinde onaylanarak yürürlüğe girmişti.

Söz konusu servis ücreti, 0-3 kilometrede 32 bin 850 lira, 4-6 kilometrede 40 bin 50 lira, 7-10 kilometrede 43 bin 20 lira, 11-15 kilometrede 50 bin 940 lira, 16-20 kilometrede 61 bin 110 lira, 21-25 kilometrede 67 bin 950 lira, 26-30 kilometrede 74 bin 880 lira, 31-35 kilometrede 78 bin 480 lira, 36-40 kilometrede 83 bin 250 lira oldu.

Ankara'da servis ücretlerindeki artış yüzde 25,49 olarak gerçekleşti.Ankara'da servis ücretlerindeki artış yüzde 25,49 olarak gerçekleşti.

EN DÜŞÜK ÜCRET ANKARA'DA

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı İlyas Aktürk, yaptığı açıklamada ülke genelindeki büyük şehirlerde servis ücretlerinde yüzde 35 ile 40 arasında bir artış olduğuna dikkati çekti.

Aktürk, "İstanbul'da yüzde 10 artış yapıldı ama bu ilimizdeki servis ücretlerinde 2026 yılı içinde yüzde 40'lık ara bir artış olmuştu. Ankara'da yeni öğretim yılı içinde yüzde 25,49, İzmir'de ise yüzde 35 servis ücretlerinde artış yapıldı. Türkiye'de illerimize baktığımızda en düşük servis ücretinin Ankara'da olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

İzmir'de ise servis ücretlerine yüzde 35 zam geldi.İzmir'de ise servis ücretlerine yüzde 35 zam geldi.

Giderlerdeki artış nedeniyle Ankara'daki servis ücretlerinin yüzde 60 artırılmasını talep ettiklerini dile getiren Aktürk, önce yüzde 40 zam üzerine bir anlaşma sağladıklarını fakat Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin son kararıyla yüzde 25,49 artış yapıldığını söyledi.

İzmir'de servis ücretleri mesafeye göre 32 bin 850 ila 83 bin 250 lira arasında değişiyor.İzmir'de servis ücretleri mesafeye göre 32 bin 850 ila 83 bin 250 lira arasında değişiyor.

KORSAN SERVİSLERE DENETİM

Aktürk, Ankara'da korsan servislere yönelik denetim yapıldığını da belirterek, bu kapsamda denetleme yapan kurumlara teşekkür etti.

Servislere yönelik anlaşmaların yıllık yapıldığına işaret eden Aktürk, "Dünyadaki gelişmelerden kaynaklı akaryakıt fiyatlarındaki artışlardan dolayı servis esnafı için zor bir yıl olacak ama bizler Ahi Evran kültürüyle yetişmiş bir esnaf topluluğuyuz. Başladığımız işi yarı yolda bırakmayız, sezonu bitireceğiz." dedi.

Mesafe
İstanbul
Ankara
İzmir
0-1 km
39.970 TL
0-3 km
27.331 TL
32.850 TL
1-3 km
42.804 TL
3-5 km
46.258 TL
3-6 km
30.155 TL
4-6 km
40.050 TL
5-7 km
48.249 TL
6-10 km
34.785 TL
7-9 km
50.868 TL
7-10 km
43.020 TL
9-11 km
58.923 TL
10-15 km
40.432 TL
11-13 km
67.822 TL
11-15 km
50.940 TL
13-15 km
71.239 TL
15-17 km
76.899 TL
15 km üzeri
Her km için 527 TL
16-20 km
61.110 TL
17-19 km
81.304 TL
19-21 km
86.515 TL
21-23 km
90.112 TL
21-25 km
67.950 TL
23-25 km
93.610 TL
26-30 km
74.880 TL
31-35 km
78.480 TL
36-40 km
83.250 TL
Not: Ankara'da 15 kilometreyi aşan mesafelerde ücret, belirtilen tarifeye göre her kilometre için 527 TL olarak uygulanıyor.

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