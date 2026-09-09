Araç sahiplerine 9 Eylül akaryakıt rehberi: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında son durum, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde motorin ve benzine gelen zamların ardından gözler yeni bir fiyat değişikliği olup olmadığına çevrildi. Peki bugün benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? İşte 9 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte araç sahiplerinin gündeminde kalmaya devam ediyor. Son olarak 4 Eylül 2026 itibarıyla motorinin litre fiyatına 7,72 TL, benzinin litre fiyatına ise 2,48 TL zam yapılmıştı. Zamların ardından motorin bazı büyükşehirlerde 90 TL seviyesine yaklaşırken, benzin fiyatları da 77 TL bandına yükseldi.
BENZİN VE MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?
Akaryakıt fiyatlarında son değişiklik 4 Eylül'de gerçekleşti. Bu tarihte motorinin litre fiyatı 7,72 TL, benzinin litre fiyatı ise 2,48 TL arttı. Zam sonrasında özellikle motorin fiyatları birçok kentte 90 TL sınırına dayandı.
9 Eylül Çarşamba günü itibarıyla benzin ve motorin için yeni bir zam ya da indirim kaydedilmedi.
9 EYLÜL 2026 AKARYAKIT FİYAT TABLOSU