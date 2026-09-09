Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte araç sahiplerinin gündeminde kalmaya devam ediyor. Son olarak 4 Eylül 2026 itibarıyla motorinin litre fiyatına 7,72 TL, benzinin litre fiyatına ise 2,48 TL zam yapılmıştı. Zamların ardından motorin bazı büyükşehirlerde 90 TL seviyesine yaklaşırken, benzin fiyatları da 77 TL bandına yükseldi.