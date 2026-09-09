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Araç sahiplerine 9 Eylül akaryakıt rehberi: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında son durum, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde motorin ve benzine gelen zamların ardından gözler yeni bir fiyat değişikliği olup olmadığına çevrildi. Peki bugün benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? İşte 9 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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Araç sahiplerine 9 Eylül akaryakıt rehberi: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte araç sahiplerinin gündeminde kalmaya devam ediyor. Son olarak 4 Eylül 2026 itibarıyla motorinin litre fiyatına 7,72 TL, benzinin litre fiyatına ise 2,48 TL zam yapılmıştı. Zamların ardından motorin bazı büyükşehirlerde 90 TL seviyesine yaklaşırken, benzin fiyatları da 77 TL bandına yükseldi.

9 Eylül 2026 itibarıyla benzin ve motorin fiyatları araç sahiplerinin gündeminde.9 Eylül 2026 itibarıyla benzin ve motorin fiyatları araç sahiplerinin gündeminde.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

BENZİN
9 Eylül 2026 Çarşamba
Yeni bir zam veya indirim bulunmuyor.
MOTORİN
9 Eylül 2026 Çarşamba
Yeni bir zam veya indirim bulunmuyor.
Akaryakıt fiyatları; petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişebiliyor.

Son olarak motorine 7,72 TL, benzine ise 2,48 TL zam geldi.Son olarak motorine 7,72 TL, benzine ise 2,48 TL zam geldi.

Akaryakıt fiyatlarında son değişiklik 4 Eylül'de gerçekleşti. Bu tarihte motorinin litre fiyatı 7,72 TL, benzinin litre fiyatı ise 2,48 TL arttı. Zam sonrasında özellikle motorin fiyatları birçok kentte 90 TL sınırına dayandı.

Motorin İstanbul'da yaklaşık 88,75-88,89 TL, Ankara'da 90,02 TL seviyesinde.Motorin İstanbul'da yaklaşık 88,75-88,89 TL, Ankara'da 90,02 TL seviyesinde.

9 Eylül Çarşamba günü itibarıyla benzin ve motorin için yeni bir zam ya da indirim kaydedilmedi.

Motorin İzmir'de 90,29 TL seviyesinde.Motorin İzmir'de 90,29 TL seviyesinde.

9 EYLÜL 2026 AKARYAKIT FİYAT TABLOSU

İstanbul Akaryakıt Fiyatları
Benzin76,78–76,92 TL
Motorin88,75–88,89 TL
LPG34,39–34,99 TL
9 Eylül 2026 itibarıyla Avrupa ve Anadolu yakasında farklı fiyatlar uygulanıyor.
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzin77,89 TL
Motorin90,02 TL
LPG35,09 TL
Ankara'da motorinin litre fiyatı 90 TL seviyesini aşmış durumda.
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin78,17 TL
Motorin90,29 TL
LPG34,99 TL
İzmir'de motorin 90,29 TL, benzin 78,17 TL seviyesinde bulunuyor.
9 Eylül 2026 Kısa Özet
Motorin zammı7,72 TL
Benzin artışı2,48 TL
Yeni zam/indirimBeklenmiyor
En yüksek motorin: İzmir — 90,29 TL
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Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Ekonomi

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