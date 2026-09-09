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Gram altın 6.860 liradan işlem görüyor! Brent petrol ile Fed beklentileri fiyatı etkiliyor

Gram altın fiyatları, yeni güne güçlü yükselişle başladı. Dün ons altındaki düşüşün etkisiyle yüzde 1,11 değer kaybederek 6 bin 784 liradan günü tamamlayan gram altın, bugün yüzde 1,12 değer kazanarak 6 bin 860 lira seviyesine yükseldi. Piyasalarda jeopolitik gerilim, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler yakından takip edilirken, çeyrek altın 11 bin 244 lira, Cumhuriyet altını ise 44 bin 762 liradan işlem görüyor.

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Gram altın 6.860 liradan işlem görüyor! Brent petrol ile Fed beklentileri fiyatı etkiliyor

Gram altın, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 6 bin 860 liradan işlem görüyor. Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 azalışla 6 bin 784 liradan tamamlamıştı.

Gram altın güne yükselişle başlayarak 6 bin 860 liraya çıktı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)Gram altın güne yükselişle başlayarak 6 bin 860 liraya çıktı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

GRAM GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,12 üzerinde 6 bin 860 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 244 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 762 liradan satılıyor.

Gram altın dün yüzde 1,11 değer kaybederek günü 6 bin 784 liradan tamamladı.Gram altın dün yüzde 1,11 değer kaybederek günü 6 bin 784 liradan tamamladı.

Merkez bankalarına yönelik kuvvetlenen "şahin" tahminler ve yükselen tahvil faizleri dün altını baskıladı. Dün yüzde 1,2 düşüşle 4 bin 355 dolara inen altının ons fiyatı, yeni işlem gününde ise yüzde 1 artışla 4 bin 400 dolardan alıcı buluyor.

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, enerji arzına ilişkin endişeler ve değişen faiz beklentileri üzerinden varlık fiyatlamalarında yeniden belirleyici olmaya başladı.

Gram altın yeni günde yüzde 1,12 değer kazandı.Gram altın yeni günde yüzde 1,12 değer kazandı.

ANALİSTLER NE DİYOR?

ABD'nin dün, İran'ın petrol ihracatının merkezi konumunda olan Hark Adası'nı ve diğer önemli stratejik nokta Cask kentindeki bazı yerleri hedef aldığına ilişkin haberler, enerji arzına yönelik endişeleri artırdı.

Bölgede gerginleşen jeopolitik hava, petrol tedarikine ilişkin süregelen risklerin yeniden fiyatlamalara yansımasına neden olurken Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar seviyesine yaklaştı. Petrol fiyatlarının artması, küresel çapta enflasyonun kalıcılığına ilişkin korkuları körükledi.

Çeyrek altın 11 bin 244 liradan işlem görüyor.Çeyrek altın 11 bin 244 liradan işlem görüyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle merkez bankalarının enflasyonist baskılar karşısında daha "şahin" bir duruş sergileyebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, tahvil piyasalarında satış baskısını artırdı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,82'ye yükselerek Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine yaklaştı.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı 44 bin 762 lira oldu.Cumhuriyet altınının satış fiyatı 44 bin 762 lira oldu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan artıracağına ilişkin beklenti yüzde 60 seviyesinde bulunurken yıl sonuna kadar bir faiz artırımının daha yapılabileceğine yönelik tahminler de masada kalmaya devam ediyor.

Ons altın yeni işlem gününde yüzde 1 yükselerek 4 bin 400 dolara çıktı.Ons altın yeni işlem gününde yüzde 1 yükselerek 4 bin 400 dolara çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti.

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