Gram altın yeni günde yüzde 1,12 değer kazandı. ANALİSTLER NE DİYOR? ABD'nin dün, İran'ın petrol ihracatının merkezi konumunda olan Hark Adası'nı ve diğer önemli stratejik nokta Cask kentindeki bazı yerleri hedef aldığına ilişkin haberler, enerji arzına yönelik endişeleri artırdı. Bölgede gerginleşen jeopolitik hava, petrol tedarikine ilişkin süregelen risklerin yeniden fiyatlamalara yansımasına neden olurken Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar seviyesine yaklaştı. Petrol fiyatlarının artması, küresel çapta enflasyonun kalıcılığına ilişkin korkuları körükledi.

Çeyrek altın 11 bin 244 liradan işlem görüyor. Bu gelişmelerin etkisiyle merkez bankalarının enflasyonist baskılar karşısında daha "şahin" bir duruş sergileyebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, tahvil piyasalarında satış baskısını artırdı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,82'ye yükselerek Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine yaklaştı.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı 44 bin 762 lira oldu. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan artıracağına ilişkin beklenti yüzde 60 seviyesinde bulunurken yıl sonuna kadar bir faiz artırımının daha yapılabileceğine yönelik tahminler de masada kalmaya devam ediyor.