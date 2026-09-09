SPK raporu harekete geçirdi: X'teki bySerez hesabıyla Borsa manipülasyonu yapan 4 şüpheli gözaltında
Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca SPK'nin yazısına istinaden başlatılan soruşturmada, X platformundaki "bySerez" isimli hesap üzerinden 9 pay hakkında manipülatif paylaşımlar yapıldığı belirlendi. Dosya kapsamında "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçundan 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.
SPK İNCELEDİ, BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yazısına istinaden piyasa dolandırıcılığına yönelik inceleme başlattı. Soruşturma dosyasında, sosyal medya platformu X üzerinde faaliyet gösteren "bySerez" isimli hesap mercek altına alındı.
9 PAY HAKKINDA MANİPÜLATİF PAYLAŞIM YAPILDI
Söz konusu hesabın 2023 yılında BIST'te işlem gören 9 pay hakkında manipülatif paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Incelemelerin ardından "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçunu işlediği belirlenen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
4 GÖZALTI 1 FİRARİ
Kararın ardından harekete geçen emniyet güçleri düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari olan 1 şüpheliyi arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.