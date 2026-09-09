Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.

9 PAY HAKKINDA MANİPÜLATİF PAYLAŞIM YAPILDI Söz konusu hesabın 2023 yılında BIST'te işlem gören 9 pay hakkında manipülatif paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Incelemelerin ardından "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçunu işlediği belirlenen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

4 GÖZALTI 1 FİRARİ

Kararın ardından harekete geçen emniyet güçleri düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari olan 1 şüpheliyi arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.