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SPK raporu harekete geçirdi: X'teki bySerez hesabıyla Borsa manipülasyonu yapan 4 şüpheli gözaltında

Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca SPK'nin yazısına istinaden başlatılan soruşturmada, X platformundaki "bySerez" isimli hesap üzerinden 9 pay hakkında manipülatif paylaşımlar yapıldığı belirlendi. Dosya kapsamında "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçundan 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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SPK raporu harekete geçirdi: X'teki bySerez hesabıyla Borsa manipülasyonu yapan 4 şüpheli gözaltında

Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.

SPK İNCELEDİ, BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yazısına istinaden piyasa dolandırıcılığına yönelik inceleme başlattı. Soruşturma dosyasında, sosyal medya platformu X üzerinde faaliyet gösteren "bySerez" isimli hesap mercek altına alındı.

SPK raporu harekete geçirdi: X'teki bySerez hesabıyla Borsa manipülasyonu yapan 4 şüpheli gözaltında-2

9 PAY HAKKINDA MANİPÜLATİF PAYLAŞIM YAPILDI
Söz konusu hesabın 2023 yılında BIST'te işlem gören 9 pay hakkında manipülatif paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Incelemelerin ardından "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçunu işlediği belirlenen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

SPK raporu harekete geçirdi: X'teki bySerez hesabıyla Borsa manipülasyonu yapan 4 şüpheli gözaltında-3

4 GÖZALTI 1 FİRARİ
Kararın ardından harekete geçen emniyet güçleri düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari olan 1 şüpheliyi arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

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