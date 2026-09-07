KOBİ'lere 75 milyon TL'ye kadar finansman desteği! Son başvuru tarihi belli oldu
KOSGEB eliyle yürütülen Küresel Rekabetçilik Destek Programı kapsamında KOBİ'lere 75 milyon TL'ye kadar kredi imkanı, 20 puanlık geri ödemesiz finansman ve KGF kefaleti desteği sağlanıyor. Programa uygun işletmelerin başvuruları 30 Eylül 2026'ya kadar alınacak.
Üreten, ihracat yapan ve uluslararası pazarlarda büyümek isteyen KOBİ'lere yönelik destek programında yeni dönem başvuruları sürüyor. KOSGEB tarafından yürütülen Küresel Rekabetçilik Destek Programı, işletmelerin yüksek katma değerli üretim kapasitesini artırmasını ve küresel pazarlardaki rekabet gücünü yükseltmesini hedefliyor.
BAKAN KACIR DUYURDU
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB eliyle yürütülen Küresel Rekabetçilik Destek Programı kapsamında işletmelere 75 milyon liraya kadar kredi imkanı, 20 puanlık geri ödemesiz finansman desteği ve KGF kefaleti sağlanacağını bildirdi.
Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, KOBİ'lerin yüksek katma değerli üretim yapmalarını, uluslararası pazarlarda daha güçlü konuma ulaşmalarını ve sürdürülebilir büyümelerini destekleyecek destek paketine ilişkin bilgi verdi.
Üreten, ihracat yapan ve dünyayla rekabet eden güçlü KOBİ'lerin, güçlü Türkiye'nin temeli olduğunu ifade eden Kacır, şu değerlendirmede bulundu:
"KOSGEB eliyle yürütülen Küresel Rekabetçilik Destek Programı ile işletmelerimizin yüksek katma değerli üretim yapmalarını, uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmalarını ve sürdürülebilir büyümelerini destekliyoruz. 75 milyon liraya kadar kredi imkanı, 20 puanlık geri ödemesiz finansman desteği ve KGF kefaleti desteği sağlayacağız."
KOBİ'LERE KÜRESEL REKABET DESTEĞİ
Program kapsamında işletmelere 75 milyon TL'ye kadar kredi imkanı sunulurken, finansman maliyetinin düşürülmesine yönelik 20 puanlık geri ödemesiz finansman desteği ve KGF kefaleti desteği de sağlanıyor.
KÜRESEL REKABETÇİLİK DESTEK PROGRAMI'NA KİMLER BAŞVURABİLECEK?
Destekten belirlenen kriterleri karşılayan işletmeler yararlanabilecek.
KOBİ'LERE 2025'TE 3 MİLYAR TL FİNANSMAN SAĞLANDI
Programın 2025 yılında yürürlüğe alınmasının ardından KOBİ'lerin finansmana erişimini destekleyen önemli bir kaynak oluşturuldu. Verilen bilgilere göre, program kapsamında 2025 yılında KOBİ'lere toplam 3 milyar TL finansmana erişim imkânı sağlandı.
Yeni dönemde ise daha fazla işletmenin uluslararası pazarlarda büyümesi ve küresel rekabet gücünü artırması hedefleniyor.
SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Küresel Rekabetçilik Destek Programı için son başvuru tarihi 30 Eylül 2026 olarak açıklandı. İşletmeler, programın şartları ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilere KOSGEB üzerinden ulaşabilecek.