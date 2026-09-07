Üreten, ihracat yapan ve uluslararası pazarlarda büyümek isteyen KOBİ'lere yönelik destek programında yeni dönem başvuruları sürüyor. KOSGEB tarafından yürütülen Küresel Rekabetçilik Destek Programı, işletmelerin yüksek katma değerli üretim kapasitesini artırmasını ve küresel pazarlardaki rekabet gücünü yükseltmesini hedefliyor.

Bakan Kacır destek programının detaylarını duyurdu.

BAKAN KACIR DUYURDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB eliyle yürütülen Küresel Rekabetçilik Destek Programı kapsamında işletmelere 75 milyon liraya kadar kredi imkanı, 20 puanlık geri ödemesiz finansman desteği ve KGF kefaleti sağlanacağını bildirdi.

Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, KOBİ'lerin yüksek katma değerli üretim yapmalarını, uluslararası pazarlarda daha güçlü konuma ulaşmalarını ve sürdürülebilir büyümelerini destekleyecek destek paketine ilişkin bilgi verdi.

Üreten, ihracat yapan ve dünyayla rekabet eden güçlü KOBİ'lerin, güçlü Türkiye'nin temeli olduğunu ifade eden Kacır, şu değerlendirmede bulundu: