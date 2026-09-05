Bakanlığın gerçekleştirdiği ödemelerin toplam tutarı 9,3 milyar liraya ulaşırken, söz konusu desteklerin yaşlı ve engelli vatandaşların ekonomik açıdan desteklenmesi ve yaşamlarını daha bağımsız şekilde sürdürebilmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Eylül ayı yaşlı aylığı ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı. (Görsel: Takvim foto arşivi)

EYLÜL AYI ÖDEMELERİ BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada yaşlı ve engelli bireylere yönelik sosyal yardım çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Göktaş, eylül ayı kapsamında yapılacak ödemelerin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Toplam 9,3 milyar liralık ödeme paketinin 5,3 milyar lirasını yaşlı aylıkları, 4 milyar lirasını ise engelli aylıkları oluşturuyor.

Yaşlı ve engelli aylıkları kapsamında toplam 9,3 milyar lira ödeme gerçekleştirilecek.

SOSYAL DESTEK PROGRAMLARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Bakan Göktaş, yaşlı ve engelli vatandaşların hayatın farklı alanlarına daha etkin biçimde katılabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda eylül ayında 5,3 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve 4 milyar lira tutarında engelli aylığı olmak üzere toplam 9,3 milyar lira yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."