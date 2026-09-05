Eylül ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri hesaplara geçiyor: Toplam destek 9,3 milyar TL
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı. Bu ay kapsamında yaşlı aylığı için 5,3 milyar lira, engelli aylığı için ise 4 milyar lira ödeme yapılacak.
Bakanlığın gerçekleştirdiği ödemelerin toplam tutarı 9,3 milyar liraya ulaşırken, söz konusu desteklerin yaşlı ve engelli vatandaşların ekonomik açıdan desteklenmesi ve yaşamlarını daha bağımsız şekilde sürdürebilmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.
EYLÜL AYI ÖDEMELERİ BAŞLADI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada yaşlı ve engelli bireylere yönelik sosyal yardım çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Göktaş, eylül ayı kapsamında yapılacak ödemelerin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi.
Toplam 9,3 milyar liralık ödeme paketinin 5,3 milyar lirasını yaşlı aylıkları, 4 milyar lirasını ise engelli aylıkları oluşturuyor.
SOSYAL DESTEK PROGRAMLARI SÜRDÜRÜLÜYOR
Bakan Göktaş, yaşlı ve engelli vatandaşların hayatın farklı alanlarına daha etkin biçimde katılabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
Bakan Göktaş, şunları kaydetti:
"Bu doğrultuda eylül ayında 5,3 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve 4 milyar lira tutarında engelli aylığı olmak üzere toplam 9,3 milyar lira yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."