En düşük maaş memurlarda 75 bin 744, memur emeklilerinde 34 bin 5, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 25 bin 886 liraya ulaşacak.

Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de (PKA) 2026 enflasyonu yüzde 29.43 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ- Kur emeklileri 2027'ye yüzde 9.91 artışla başlarken, memurların ve emeklilerinin ocak zammı yüzde 2.72 enflasyon farkıyla yüzde 7.86 olacak.

TABAN AYLIKTA 25 BİN TL AŞILIR

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, yıl sonu enflasyonunu yüzde 29.49 olarak tahmin etti. Eğer anketteki tahmin gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9.97 olacak.

Memurlar ve memur emeklileri bu durumda ocak ayında yüzde 2.78 enflasyon farkıyla yüzde 7.91 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 75 bin 779 liraya, memur emeklilerinde de 34 bin 21 liraya yükselecek. SSK ve Bağ- Kur'lularda da en az ödeme 25 bin 900 liraya çıkacak.

YÜZDE 10.8'E ULAŞABİLİR

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin de 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30.47 oldu.

Bu tahmine göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.8, memurların ve memur emeklilerininki yüzde 8.73 olarak bekleniyor. Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 76 bin 355, memur emeklilerinde 34 bin 279, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde 26 bin 96 lirayı bulabilecek.

OCAK ARTIŞI İÇİN 4 FORMÜL VAR Veriler MB PKA AA Finans FKB 2026 enflasyonu %28 %29,43 %29,49 %30,47 Temmuz-Aralık enflasyonu %8,7 %9,91 %9,97 %10,8 SSK ve Bağ-Kur zammı %8,7 %9,91 %9,97 %10,8 Memur enflasyon farkı %1,59 %2,72 %2,78 %3,55 Memur zammı %6,67 %7,86 %7,91 %8,73 SSK/Bağ-Kur / En az (TL) 25.601 25.886 25.900 26.096 Memur / En az (TL) 74.908 75.744 75.779 76.355 Memur emeklisi / En az (TL) 33.630 34.005 34.021 34.279

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