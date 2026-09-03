Hesaplamalarda yüzde 6,67 oranı dikkate alınıyor.



Buna göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla birlikte memurlar ve emeklileri yüzde 6,67 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 70 bin 224 liradan 74 bin 908, memur emeklilerinde 31 bin 527 liradan 33 bin 630 liraya çıkacak.

Yüzde 7,86 oranına göre de maaşlar hesaplanıyor.



SON ANKETTE TAHMİN 29,43



Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,43 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 9,91 çıkacak. Memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı, yüzde 2,72 enflasyon farkıyla yüzde 7,86 olabilecek. En düşük memurlarda 75 bin 744, memur emeklilerinde 34 bin 5 liraya ulaşacak.

Yüzde 7,91 zam senaryosu da tabloda yer alıyor.



AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.49 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 9.97 olacak.



Memurlar ve memur emeklileri bu durumda ocak ayında yüzde 2,78 enflasyon farkıyla yüzde 7,91 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 75 bin 779, memur emeklilerinde de 34 bin 21 liraya yükselecek.

En yüksek tahmin yüzde 8,73 olarak öne çıkıyor.



Finansal Kurumlar Birliği'nin araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 30,47 çıktı. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 10,8, memurların ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 8,73 olarak bekleniyor. Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 76 bin 355, memur emeklilerinde 34 bin 279 lirayı bulabilecek.