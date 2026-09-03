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Memura yeni zam! Ocak 2027'de kim ne kadar maaş alacak? TAKVİM hesapladı

Memurlara ve memur emeklilerine ocak ayında yüzde 5 artışa ilaveten enflasyon farkı verilecek. Bu farkı gösterecek 6 enflasyon verisinden biri daha belli oldu. Peki milyonları neler bekliyor? İşte detayları…

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Memura yeni zam! Ocak 2027'de kim ne kadar maaş alacak? TAKVİM hesapladı

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin ocak zammı için gözler enflasyon verilerine çevrildi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 5 olarak belirlenen ocak zammı, enflasyon farkıyla yükselecek.

Memur maaşlarına ilişkin zam tahminleri gündemde. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)Memur maaşlarına ilişkin zam tahminleri gündemde. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

Bu farkı gösterecek 6 aylık verinin ilki, yani temmuz enflasyonu yüzde 1,78 olarak gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos enflasyonu da yüzde 1,84 çıktı. Temmuz-ağustos enflasyonu yüzde 3,66' yı buldu.

Maaş artışında farklı enflasyon senaryoları değerlendiriliyor.Maaş artışında farklı enflasyon senaryoları değerlendiriliyor.

4 VERİ KALDI

Geriye 4 veri kaldı. Eğer 6 aylık TÜFE yüzde 7'yi aşarsa, memurlar ve memur emeklileri ocak ayında enflasyon farkı alabilecek. Enflasyon tahminleri, bu farkın olacağını gösteriyor. Merkez Bankası, 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 28 olarak güncellemişti. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 8,7 olabileceğini ortaya koydu.

Hesaplamalarda yüzde 6,67 oranı dikkate alınıyor.Hesaplamalarda yüzde 6,67 oranı dikkate alınıyor.

Buna göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla birlikte memurlar ve emeklileri yüzde 6,67 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 70 bin 224 liradan 74 bin 908, memur emeklilerinde 31 bin 527 liradan 33 bin 630 liraya çıkacak.

Yüzde 7,86 oranına göre de maaşlar hesaplanıyor.Yüzde 7,86 oranına göre de maaşlar hesaplanıyor.

SON ANKETTE TAHMİN 29,43

Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,43 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 9,91 çıkacak. Memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı, yüzde 2,72 enflasyon farkıyla yüzde 7,86 olabilecek. En düşük memurlarda 75 bin 744, memur emeklilerinde 34 bin 5 liraya ulaşacak.

Yüzde 7,91 zam senaryosu da tabloda yer alıyor.Yüzde 7,91 zam senaryosu da tabloda yer alıyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.49 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 9.97 olacak.

Memurlar ve memur emeklileri bu durumda ocak ayında yüzde 2,78 enflasyon farkıyla yüzde 7,91 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 75 bin 779, memur emeklilerinde de 34 bin 21 liraya yükselecek.

En yüksek tahmin yüzde 8,73 olarak öne çıkıyor.En yüksek tahmin yüzde 8,73 olarak öne çıkıyor.

Finansal Kurumlar Birliği'nin araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 30,47 çıktı. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 10,8, memurların ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 8,73 olarak bekleniyor. Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 76 bin 355, memur emeklilerinde 34 bin 279 lirayı bulabilecek.

Şube müdürünün mevcut maaşı 107.110 lira olarak veriliyor.Şube müdürünün mevcut maaşı 107.110 lira olarak veriliyor.

TAHMİNLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü-(üniversite mez.) 1/4
Maaş
Mevcut
107.110
Yüzde 6,67 zamlı
114.254
Yüzde 7,86 zamlı
115.529
Yüzde 7,91 zamlı
115.582
Yüzde 8,73 zamlı
116.461
Memur-(üniversite mez.) 9/1
Maaş
Mevcut
73.070
Yüzde 6,67 zamlı
77.944
Yüzde 7,86 zamlı
78.813
Yüzde 7,91 zamlı
78.850
Yüzde 8,73 zamlı
79.449

Memur maaşı yüzde 8,73 zamla 79.449 liraya çıkıyor.Memur maaşı yüzde 8,73 zamla 79.449 liraya çıkıyor.

Öğretmen Maaşları
Mevcut maaş ve farklı zam oranlarına göre maaşlar
Uzman öğretmen 1/4
Maaş
Mevcut
92.166
Yüzde 6,67 zamlı
98.313
Yüzde 7,86 zamlı
99.410
Yüzde 7,91 zamlı
99.456
Yüzde 8,73 zamlı
100.212
Öğretmen 1/4
Maaş
Mevcut
83.254
Yüzde 6,67 zamlı
88.807
Yüzde 7,86 zamlı
89.798
Yüzde 7,91 zamlı
89.839
Yüzde 8,73 zamlı
90.522

Öğretmen maaşı aynı senaryoda 90.522 liraya ulaşıyor.Öğretmen maaşı aynı senaryoda 90.522 liraya ulaşıyor.

Emniyet Personeli Maaşları
Mevcut maaş ve farklı zam oranlarına göre maaşlar
Başkomiser 3/1
Maaş
Mevcut
101.242
Yüzde 6,67 zamlı
107.995
Yüzde 7,86 zamlı
109.200
Yüzde 7,91 zamlı
109.250
Yüzde 8,73 zamlı
110.080
Polis memuru 8/1
Maaş
Mevcut
92.618
Yüzde 6,67 zamlı
98.796
Yüzde 7,86 zamlı
99.898
Yüzde 7,91 zamlı
99.944
Yüzde 8,73 zamlı
100.704

Uzman doktor maaşı 185.635 liraya yükseliyor.Uzman doktor maaşı 185.635 liraya yükseliyor.

Sağlık Personeli Maaşları
Mevcut maaş ve farklı zam oranlarına göre maaşlar
Uzman doktor 1/4
Maaş
Mevcut
170.730
Yüzde 6,67 zamlı
182.118
Yüzde 7,86 zamlı
184.149
Yüzde 7,91 zamlı
184.235
Yüzde 8,73 zamlı
185.635
Hemşire-(üniversite mez.) 5/1
Maaş
Mevcut
84.845
Yüzde 6,67 zamlı
90.504
Yüzde 7,86 zamlı
91.514
Yüzde 7,91 zamlı
91.556
Yüzde 8,73 zamlı
92.252

Mühendis maaşı yüzde 8,73 zamla 118.717 lira oluyor.Mühendis maaşı yüzde 8,73 zamla 118.717 lira oluyor.

Mühendis ve Teknisyen Maaşları
Mevcut maaş ve farklı zam oranlarına göre maaşlar
Mühendis 1/4
Maaş
Mevcut
109.185
Yüzde 6,67 zamlı
116.468
Yüzde 7,86 zamlı
117.767
Yüzde 7,91 zamlı
117.822
Yüzde 8,73 zamlı
118.717
Teknisyen-(lise mez.) 11/1
Maaş
Mevcut
75.877
Yüzde 6,67 zamlı
80.938
Yüzde 7,86 zamlı
81.841
Yüzde 7,91 zamlı
81.879
Yüzde 8,73 zamlı
82.501

Tabloda farklı meslek gruplarının maaşları karşılaştırılıyor.Tabloda farklı meslek gruplarının maaşları karşılaştırılıyor.

Akademik Personel Maaşları
Mevcut maaş ve farklı zam oranlarına göre maaşlar
Profesör 1/4
Maaş
Mevcut
153.208
Yüzde 6,67 zamlı
163.427
Yüzde 7,86 zamlı
165.250
Yüzde 7,91 zamlı
165.327
Yüzde 8,73 zamlı
166.583
Araştırma görevlisi 7/1
Maaş
Mevcut
102.779
Yüzde 6,67 zamlı
109.634
Yüzde 7,86 zamlı
110.857
Yüzde 7,91 zamlı
110.909
Yüzde 8,73 zamlı
111.752

Memur emeklileri için de ayrı zamlı maaş hesaplamaları bulunuyor.Memur emeklileri için de ayrı zamlı maaş hesaplamaları bulunuyor.

Kamu Personeli Maaşları
Vaiz ve avukat maaşlarının farklı zam oranlarına göre karşılaştırması
Vaiz 1/4
Maaş
Mevcut
86.983
Yüzde 6,67 zamlı
92.785
Yüzde 7,86 zamlı
93.820
Yüzde 7,91 zamlı
93.863
Yüzde 8,73 zamlı
94.577
Avukat 1/4
Maaş
Mevcut
102.135
Yüzde 6,67 zamlı
108.947
Yüzde 7,86 zamlı
110.163
Yüzde 7,91 zamlı
110.214
Yüzde 8,73 zamlı
111.051
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

Emekli maaşlarında da dört farklı zam oranı üzerinden tahmin yapılıyor.Emekli maaşlarında da dört farklı zam oranı üzerinden tahmin yapılıyor.

MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

Görev
Maaş
Müsteşar 1/1
Mevcut: 112.139,60
Yüzde 6,67 zamlı
119.619
Yüzde 7,86 zamlı
120.954
Yüzde 7,91 zamlı
121.010
Yüzde 8,73 zamlı
121.929
Genel müdür 1/1
Mevcut: 99.376,54
Yüzde 6,67 zamlı
106.005
Yüzde 7,86 zamlı
107.188
Yüzde 7,91 zamlı
107.237
Yüzde 8,73 zamlı
108.052

Kesin maaşlar, gerçekleşecek enflasyon verileri sonrası netleşecek.Kesin maaşlar, gerçekleşecek enflasyon verileri sonrası netleşecek.

Görev
Maaş
Şube müdürü (lisans) 1/4
Mevcut: 39.680,92
Yüzde 6,67 zamlı
42.328
Yüzde 7,86 zamlı
42.800
Yüzde 7,91 zamlı
42.820
Yüzde 8,73 zamlı
43.145
Memur (lisans) 1/4
Mevcut: 31.313,36
Yüzde 6,67 zamlı
33.402
Yüzde 7,86 zamlı
33.775
Yüzde 7,91 zamlı
33.790
Yüzde 8,73 zamlı
34.047

Zam oranlarına göre memur maaşlarında önemli değişiklikler yaşanacak.Zam oranlarına göre memur maaşlarında önemli değişiklikler yaşanacak.

Görev
Maaş
Öğretmen 1/4
Mevcut: 46.907,60
Yüzde 6,67 zamlı
50.036
Yüzde 7,86 zamlı
50.595
Yüzde 7,91 zamlı
50.618
Yüzde 8,73 zamlı
51.003
Kaymakam 1. sınıf 1/4
Mevcut: 65.852,95
Yüzde 6,67 zamlı
70.245
Yüzde 7,86 zamlı
71.029
Yüzde 7,91 zamlı
71.062
Yüzde 8,73 zamlı
71.602
Başkomiser 1/4
Mevcut: 47.877,06
Yüzde 6,67 zamlı
51.070
Yüzde 7,86 zamlı
51.640
Yüzde 7,91 zamlı
51.664
Yüzde 8,73 zamlı
52.057
Polis memuru 1/4
Mevcut: 47.092,64
Yüzde 6,67 zamlı
50.234
Yüzde 7,86 zamlı
50.794
Yüzde 7,91 zamlı
50.818
Yüzde 8,73 zamlı
51.204
Hemşire (Lisans) 1/4
Mevcut: 46.907,60
Yüzde 6,67 zamlı
50.036
Yüzde 7,86 zamlı
50.595
Yüzde 7,91 zamlı
50.618
Yüzde 8,73 zamlı
51.003
Mühendis 1/4
Mevcut: 47.693,16
Yüzde 6,67 zamlı
50.874
Yüzde 7,86 zamlı
51.442
Yüzde 7,91 zamlı
51.466
Yüzde 8,73 zamlı
51.857
Teknisyen (Lise) 1/4
Mevcut: 33.994,70
Yüzde 6,67 zamlı
36.262
Yüzde 7,86 zamlı
36.667
Yüzde 7,91 zamlı
36.684
Yüzde 8,73 zamlı
36.962

Emekli memurların alacağı maaşlar da zam oranına göre farklılık gösterecek.Emekli memurların alacağı maaşlar da zam oranına göre farklılık gösterecek.

Görev
Maaş
Pratisyen hekim 1/4
Mevcut: 68.690,95
Yüzde 6,67 zamlı
73.273
Yüzde 7,86 zamlı
74.090
Yüzde 7,91 zamlı
74.124
Yüzde 8,73 zamlı
74.688
Profesör 1/4
Mevcut: 80.490,22
Yüzde 6,67 zamlı
85.859
Yüzde 7,86 zamlı
86.817
Yüzde 7,91 zamlı
86.857
Yüzde 8,73 zamlı
87.517
İmam-hatip
Mevcut: 46.907,60
Yüzde 6,67 zamlı
50.036
Yüzde 7,86 zamlı
50.595
Yüzde 7,91 zamlı
50.618
Yüzde 8,73 zamlı
51.003
Avukat 1/4
Mevcut: 46.907,60
Yüzde 6,67 zamlı
50.036
Yüzde 7,86 zamlı
50.595
Yüzde 7,91 zamlı
50.618
Yüzde 8,73 zamlı
51.003
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Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Ekonomi

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