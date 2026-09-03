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Emeklinin ocak zammı için yeni oran! En düşük maaş kaç lira olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü kulağı ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. Altı aylık enflasyon verilerinin ikincisinin netleşmesiyle birlikte, yıl sonu zam oranına dair ilk somut tablolar da ortaya çıkmaya başladı. İki aylık enflasyon verisine göre en düşük emekli maaşı 24.414 TL'ye gelirken formüllere ve tahminlere göre 6 aylık en düşük maaş ise 25.601 TL olacak. İşte yeni maaşlar...

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Emeklinin ocak zammı için yeni oran! En düşük maaş kaç lira olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranını netleştirecek altı aylık enflasyon maratonunda ikinci veri geride kaldı.

AĞUSTOS ENFLASYONU: YÜZDE 1,84
Zam oranını gösterecek 6 enflasyon verisinden ilki, yani temmuz enflasyonu yüzde 1,78 olarak gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos enflasyonu da yüzde 1,84 çıktı. 2 aylık enflasyona göre emeklilere yüzde 3,66 artış oluştu. Geriye 4 veri daha kaldı.

Emekli ocak maaşı için yeni oran geldi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)Emekli ocak maaşı için yeni oran geldi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

EMEKLİ MAAŞLARINA İLİŞKİN İPUÇLARI
Bu veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. Merkez Bankası, 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 28 olarak güncellemişti. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 8,7 olabileceğini gösteriyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8,7 zam yansıtılabilecek. Kök aylıklara uygulanacak bu artış taban aylığa da yansıtılırsa, en düşük ödeme 25 bin 601 liraya çıkabilecek.

Video Oynatma İkonu Emekli maaş zammında ilk tablo şekillendi!

Emeklinin ocak zammı için yeni oran! En düşük maaş kaç lira olacak?-3

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde (PKA) de ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,43 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9,91'yı bulacak. En düşük maaş da 25 bin 886 liraya ulaşabilecek.

Emeklinin ocak zammı için yeni oran! En düşük maaş kaç lira olacak?-4

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29,49 oldu. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 9,97 zam alabileceği anlamına geliyor. Bu orana göre taban aylık 25 bin 900 liraya yükselebilecek.

Emeklinin ocak zammı için yeni oran! En düşük maaş kaç lira olacak?-5

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin de 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,47 oldu.

Emeklinin ocak zammı için yeni oran! En düşük maaş kaç lira olacak?-6

Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,8 olarak bekleniyor. Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 26 bin 96 lirayı bulabilecek.

Emeklinin ocak zammı için yeni oran! En düşük maaş kaç lira olacak?-7

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞ HESABI
Takvim iki aylık enflasyon verisine ve formüllere göre maaşları hesapladı.

İKİ AYLIK ORANA GÖRE SSK VE BAĞ-KUR'LULARIN AYLIKLARI
MEVCUT
% 3,66 ZAMLI
23.552
24.414
24.000
24.878
25.000
25.915
26.000
26.952
27.000
27.988
28.000
29.025
29.000
30.061
30.000
31.098
31.000
32.135
32.000
33.171
33.000
34.208
34.000
35.244
35.000
36.281
36.000
37.318
37.000
38.354
38.000
39.391
39.000
40.427
40.000
41.464
41.000
42.501
42.000
43.537
43.000
44.574
44.000
45.610
45.000
46.647
46.000
47.684
47.000
48.720
48.000
49.757
49.000
50.793
50.000
51.830
51.000
52.867
52.000
53.903
53.000
54.940
54.000
55.976
55.000
57.013
66.000
58.050
57.000
59.086
58.000
60.123
59.000
61.159
60.000
62.196
62.000
64.269
63.000
65.306
64.000
66.342
65.000
67.379
66.000
68.416
67.000
69.452
68.000
70.489
69.000
71.525
70.000
72.562
71.000
73.599
72.000
74.635
73.000
75.672
74.000
76.708
75.000
77.745
76.000
78.782
77.000
79.818
78.000
80.855
79.000
81.891
80.000
82.928
81.000
83.965
82.000
85.001
83.000
86.038
84.000
87.074
85.000
88.111
86.000
89.148
87.000
90.184
88.000
91.221
89.000
92.257
90.000
93.294
91.000
94.331
92.000
95.367
93.000
96.404
94.000
97.440
95.000
98.477
96.000
99.514
97.000
100.550
98.000
101.587
99.000
102.623

Emeklinin ocak zammı için yeni oran! En düşük maaş kaç lira olacak?-8

FORMÜLLERE GÖRE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT
% 8,7 ZAMLI
% 9,91 ZAMLI
% 9,97 ZAMLI
% 10,8 zamlı
23.552
25.601
25.886
25.900
28.366
25.000
27.175
27.478
27.493
30.110
30.000
32.610
32.973
32.991
36.132
35.000
38.045
38.469
38.490
42.154
40.000
43.480
43.964
43.988
48.176
45.000
48.915
49.460
49.487
54.198
50.000
54.350
54.955
54.985
60.220
55.000
59.785
60.451
60.484
66.242
60.000
65.220
65.946
65.982
72.264
65.000
70.655
71.442
71.481
78.286
70.000
76.090
76.937
76.979
84.308
75.000
81.525
82.433
82.478
90.330
80.000
86.960
87.928
87.976
96.352
85.000
92.395
93.424
93.475
102.374
90.000
97.830
98.919
98.973
108.396
95.000
103.265
104.415
104.472
114.418
99.000
107.613
108.811
108.870
119.235

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