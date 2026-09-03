Emeklinin ocak zammı için yeni oran! En düşük maaş kaç lira olacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü kulağı ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. Altı aylık enflasyon verilerinin ikincisinin netleşmesiyle birlikte, yıl sonu zam oranına dair ilk somut tablolar da ortaya çıkmaya başladı. İki aylık enflasyon verisine göre en düşük emekli maaşı 24.414 TL'ye gelirken formüllere ve tahminlere göre 6 aylık en düşük maaş ise 25.601 TL olacak. İşte yeni maaşlar...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranını netleştirecek altı aylık enflasyon maratonunda ikinci veri geride kaldı.
AĞUSTOS ENFLASYONU: YÜZDE 1,84
Zam oranını gösterecek 6 enflasyon verisinden ilki, yani temmuz enflasyonu yüzde 1,78 olarak gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos enflasyonu da yüzde 1,84 çıktı. 2 aylık enflasyona göre emeklilere yüzde 3,66 artış oluştu. Geriye 4 veri daha kaldı.
EMEKLİ MAAŞLARINA İLİŞKİN İPUÇLARI
Bu veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. Merkez Bankası, 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 28 olarak güncellemişti. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 8,7 olabileceğini gösteriyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8,7 zam yansıtılabilecek. Kök aylıklara uygulanacak bu artış taban aylığa da yansıtılırsa, en düşük ödeme 25 bin 601 liraya çıkabilecek.
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde (PKA) de ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,43 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9,91'yı bulacak. En düşük maaş da 25 bin 886 liraya ulaşabilecek.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29,49 oldu. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 9,97 zam alabileceği anlamına geliyor. Bu orana göre taban aylık 25 bin 900 liraya yükselebilecek.
Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin de 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,47 oldu.
Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,8 olarak bekleniyor. Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 26 bin 96 lirayı bulabilecek.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞ HESABI
Takvim iki aylık enflasyon verisine ve formüllere göre maaşları hesapladı.