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Bakan Ömer Bolat açıkladı: İhracat ağustosta yüzde 8,1 artarak 23,5 milyar dolara çıktı

Türkiye'nin ağustos ayı ihracat rakamını Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı. İhracatın bir önceki aya göre yüzde 8,1 artarak 23,5 milyar dolara çıktığını belirten Bolat, bu rakamla en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşıldığını bildirdi.

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Bakan Ömer Bolat açıkladı: İhracat ağustosta yüzde 8,1 artarak 23,5 milyar dolara çıktı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayına ilişkin ihracat rakamını açıkladı. Bolat, ihracatın bir önceki aya göre yüzde 8,1 artış göstererek 23,5 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (Fotoğraflar sosyal medya, AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Ticaret Bakanı Ömer Bolat (Fotoğraflar sosyal medya, AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Bolat'ın açıklamasına göre 23,5 milyar dolarlık ihracatla ağustos ayları içinde en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Bakan Ömer Bolat açıkladı: İhracat ağustosta yüzde 8,1 artarak 23,5 milyar dolara çıktı-3

280,3 MİLYAR DOLAR CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEĞİ

Bolat, "Ocak-ağustos dönemi ihracatımız 185 milyar dolarla rekor kırdı, ağustosta yıllıklandırılmış ihracatımız 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yükseği oldu." dedi.

Bakan Ömer Bolat açıkladı: İhracat ağustosta yüzde 8,1 artarak 23,5 milyar dolara çıktı-4

Bakan Bolat yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son 40 ayın 29'unda aylık ihracat artışı başarıldı. Son 40 ayın 22'sinde aylık ihracat rekoru kırıldı. 2026 yılı ilk 8 ayının 5'inde aylık ihracat artışı başarıldı. 2026 yılı ilk 8 ayının 4'ünde aylık ihracat rekoru kırıldı."

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Bakan Ömer Bolat açıkladı: İhracat ağustosta yüzde 8,1 artarak 23,5 milyar dolara çıktı-6 Bakan Ömer Bolat açıkladı: İhracat ağustosta yüzde 8,1 artarak 23,5 milyar dolara çıktı-7 Bakan Ömer Bolat açıkladı: İhracat ağustosta yüzde 8,1 artarak 23,5 milyar dolara çıktı-8

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