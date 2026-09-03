Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayına ilişkin ihracat rakamını açıkladı. Bolat, ihracatın bir önceki aya göre yüzde 8,1 artış göstererek 23,5 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (Fotoğraflar sosyal medya, AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)



Bolat'ın açıklamasına göre 23,5 milyar dolarlık ihracatla ağustos ayları içinde en yüksek seviyeye ulaşıldı.

