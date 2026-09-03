Emeklinin ocak zammı için yeni oran! Formüllere göre en düşük maaş 26 bin TL'ye dayandı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranını netleştirecek altı aylık enflasyon maratonunda ikinci veri geride kaldı. AĞUSTOS ENFLASYONU: YÜZDE 1,84

Zam oranını gösterecek 6 enflasyon verisinden ilki, yani temmuz enflasyonu yüzde 1,78 olarak gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos enflasyonu da yüzde 1,84 çıktı. 2 aylık enflasyona göre emeklilere yüzde 3,66 artış oluştu. Geriye 4 veri daha kaldı.

Emekli ocak maaşı için yeni oran geldi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.) EMEKLİ MAAŞLARINA İLİŞKİN İPUÇLARI

Bu veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. Merkez Bankası, 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 28 olarak güncellemişti. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 8,7 olabileceğini gösteriyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8,7 zam yansıtılabilecek. Kök aylıklara uygulanacak bu artış taban aylığa da yansıtılırsa, en düşük ödeme 25 bin 601 liraya çıkabilecek. Emekli maaş zammında ilk tablo şekillendi!