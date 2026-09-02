Vergi ve SGK borcu olanlar dikkat: İlk taksit için kritik tarih belli oldu

Öte yandan düzenlemeden yararlanan mükellefler için ödeme dönemi başlıyor. Başvurusu kabul edilenlerin ilk taksitlerini 30 Eylül'e kadar ödemesi gerekiyor. Taksitlerin zamanında ödenmemesi halinde yapılandırmanın bozulmasına ilişkin kurallar da dikkat çekiyor. Motorlu taşıt borçlarını taksitlendiren araç sahipleri için ise muayene konusunda önemli bir kolaylık sağlanıyor.

Borçlarını tek seferde kapatmakta zorlanan mükellefler için taksitlendirme seçeneği, ödeme yükünün zamana yayılmasına imkan sağlıyor. (Görsel: Takvim foto arşivi)

705 BİNDEN FAZLA BORÇLU TAKSİTLENDİRMEDEN YARARLANDI

Sabah'ta yer alan habere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilerinde vergi ve bazı kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik uygulamadan 705 bin 262 borçlu yararlandı.

Bu kapsamda toplam 531 milyar 540 milyon 500 bin 676 TL tutarındaki borç taksitlendirmeye alındı. Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi gelirlerinin yanı sıra çeşitli kurumlar tarafından tahakkuk ettirilen ve vergi niteliği taşımayan bazı alacakların takibini de gerçekleştirdi.

Ödeme planına giren borçlarda mükellefin en önemli sorumluluğu, belirlenen taksit tarihlerini düzenli şekilde takip etmek olacak.

HANGİ BORÇLAR TAKSİTLENDİRİLEBİLİR?

Düzenleme kapsamında çok sayıda kamu alacağı için tecil ve taksitlendirme imkanı sunuldu.

Uygulamadan yararlanabilen başlıca borçlar şöyle:

Gelir vergisi

Kurumlar vergisi

Katma Değer Vergisi (KDV)

Harçlar

Adli para cezaları

Trafik para cezaları

Ecrimisil borçları

Öğrenim kredisi borçları

Kapsama giren borçların büyük bölümünde 72 aya kadar taksitlendirme yapılabilirken, KDV borçları açısından uygulanabilecek azami taksit süresi 12 ay olarak belirlendi.

Taksitlendirme hakkından yararlananların ödeme planlarını kontrol ederek herhangi bir gecikme yaşamamaları önem taşıyor.

YILLIK TECİL FAİZİ YÜZDE 29

Taksitlendirme kapsamında borçlara yıllık yüzde 29 oranında tecil faizi uygulanıyor.

Bu nedenle mükelleflerin yalnızca ana borç tutarını değil, kendileri için oluşturulan ödeme planındaki tecil faizi ve diğer hesaplamaları da dikkate alarak ödeme yapması gerekiyor.

BAZI VERGİ BORÇLARI KAPSAM DIŞINDA

Her türlü vergi borcu düzenlemeden yararlanamadı. Özellikle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile 2026 yılı gelir ve kurumlar vergilerine ilişkin geçici vergiler uygulama dışında bırakıldı.

Ayrıca bu vergilere ilişkin;

Damga vergileri

Vergi ziyaı cezaları

Gecikme zamları

da tecil ve taksitlendirme kapsamına alınmadı.

Kamu borcunu taksitlendirenler açısından düzenli ödeme, hem mevcut planın korunması hem de cebri takip riskinin önlenmesi bakımından önem taşıyor.

İLK TAKSİT İÇİN SON TARİH 30 EYLÜL

Başvurusu kabul edilen mükelleflerin ödeme planındaki ilk taksiti 30 Eylül'e kadar ödemesi gerekiyor.

İlk ödemenin ardından diğer taksitler, mükellef için oluşturulan ödeme planında belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek. Taksitlendirme hakkının devam edebilmesi açısından ödemelerin süresi içinde yapılması büyük önem taşıyor.

TAKSİTLENDİRME HANGİ DURUMDA BOZULUYOR?

Taksitlendirmede ödeme şartlarına uyulmaması halinde hak kaybı yaşanabiliyor.

Bir takvim yılı içerisinde en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi ihlal kapsamında değerlendiriliyor. Ancak ödenmeyen ya da eksik yatırılan taksitlerin takip eden ay içinde ödenmesi gerekiyor.

Bu nedenle mükelleflerin yalnızca ilk taksitin değil, sonraki tüm ödeme tarihlerinin de düzenli şekilde takip edilmesi gerekiyor.

Araç sahipleri bakımından düzenlemenin öne çıkan noktalarından biri, borcun taksitlendirilmesi sonrasında muayene işlemlerinin önünün açılması oldu.

ÖDEMELER NEREDEN YAPILABİLECEK?

Taksitlendirme kapsamındaki ödemeler farklı kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Mükellefler ödemelerini;

Tüm vergi dairelerinden

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Dijital Vergi Dairesi üzerinden

GİB'in mobil uygulaması aracılığıyla

Kredi kartı veya banka kartıyla

Anlaşmalı bankaların şubelerinden

İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık kanallarından

Telefon bankacılığı üzerinden

PTT iş yerlerinden yapabilecek.

Taksitlendirme kapsamındaki borçların tamamının kapatılmaması, araç üzerindeki satış ve devir işlemlerinde engel oluşturmaya devam ediyor.

MTV BORCUNU TAKSİTLENDİREN ARAÇ SAHİPLERİNE MUAYENE KOLAYLIĞI

Motorlu taşıtlarına ilişkin borçlarını taksitlendiren araç sahipleri açısından da önemli bir düzenleme bulunuyor.

Taksitlendirme kapsamındaki ödemelerini süresinde yapanların araçlarının fenni muayeneleri gerçekleştirilebilecek.

Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. Aracın satış ve devrinin yapılabilmesi için taksitlendirilmiş borcun tamamının ödenmiş olması gerekiyor. Yani düzenli taksit ödemesi muayene konusunda kolaylık sağlarken, borcun tamamen kapatılmaması araç satışına imkan vermiyor.

Ödeme kanallarının çeşitlendirilmesi, mükelleflerin borçlarını kendileri için uygun yöntem üzerinden takip edip yatırmasına imkan veriyor.

SGK'DA 183,3 MİLYAR LİRALIK BORÇ TAKSİTLENDİRİLDİ

Vergi borçlarının yanı sıra SGK prim borçları için yapılan uygulamadan da çok sayıda işveren ve 4/b kapsamında sigortalı yararlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre, 4 Haziran 2025 ile 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında işverenler ve sigortalı çalışanların SGK borçlarına yönelik tecil ve taksitlendirme uygulaması gerçekleştirildi.

Bu süreçte;

148 bin 984 işveren ve 4/b'li sigortalı tecil için başvurdu,

183,3 milyar TL tutarındaki borç tecil edildi,

İlk taksit kapsamında 7,5 milyar TL tahsilat gerçekleştirildi.

Bakan Işıkhan, uygulamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede işverenlerin ve çalışanların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Taksitlendirme sürecinde ödeme planının dışına çıkılması halinde borçlu açısından daha ciddi mali sonuçlar ortaya çıkabileceğinden tarihlere dikkat edilmesi gerekiyor.

TAKSİTLENDİRİLEN BORCA HACİZ UYGULANMAYACAK

Düzenlemenin borçlular açısından en önemli sonuçlarından biri de cebri takip konusunda ortaya çıkıyor.

Taksitlendirilmiş borçların düzenli olarak ödenmesi şartıyla bu borçlar nedeniyle vergi dairesi tarafından cebri takip yapılmayacak.

Dolayısıyla ödeme planına uygun hareket eden mükelleflerin taksitlendirilmiş borçları nedeniyle;

Banka hesaplarına

Gayrimenkullerine

Araçlarına

haciz uygulanmasının önüne geçilmiş olacak.

Ancak bu korumanın devam etmesi için ödeme planına uyulması gerekiyor. Taksitlerin aksatılması halinde ilgili mevzuat kapsamında taksitlendirme hakkının ihlal edilmesi ve buna bağlı sonuçların ortaya çıkması mümkün.