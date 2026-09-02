Emekli için ikinci veri geliyor! İşte ocak ayı maaş tahminleri

Memurlara ve memur emeklilerine ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 5 artış ve 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli yeni yıla yeni maaşlarla başlayacak. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam verilecek.

Hem memurların ve hem emeklilerin zammı için enflasyon yakından takip edilirken, gözler bu hafta açıklanacak ağustos verisine çevrildi. Zam oranlarını gösterecek 6 aylık veriden ilki, yani temmuz enflasyonu yüzde 1,78 çıkmıştı. İkinci veri, yani ağustos enflasyonu da yarın açıklanacak.

20 milyon memur ve emekli yeni yıla yeni maaşlarla başlayacak. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

ANKETLER NE DİYOR?

Bu veri için tahminler de gelmeye başladı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ağustosta yüzde 1,86 artacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29,49 oldu. Eğer anketteki tahmin gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9,97 çıkacak.

Memurlar ve memur emeklileri bu durumda ocak ayında yüzde 2,78 enflasyon farkıyla yüzde 7,91 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 70 bin 224 liradan 75 bin 779 liraya, memur emeklilerinde de 31 bin 527 liradan 34 bin 21 liraya yükselecek.

6 aylık enflasyon oranı taban aylığa yansıtılırsa SSK ve Bağ-Kur'lulara en az ödeme 23 bin 552 liradan 25 bin 900 liraya çıkacak.