Emekli için ikinci veri geliyor! İşte ocak ayı maaş tahminleri
Milyonların ocak zammını gösterecek verilerden ikincisi için gözler yarına çevrilirken, ipuçları da geliyor. Anketlerdeki TÜFE tahminlerine göre ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 9,91-10,8, memurlarda yüzde 7,86-8,73 aralığında bekleniyor...
Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli yeni yıla yeni maaşlarla başlayacak. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam verilecek.
Memurlara ve memur emeklilerine ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 5 artış ve 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
Hem memurların ve hem emeklilerin zammı için enflasyon yakından takip edilirken, gözler bu hafta açıklanacak ağustos verisine çevrildi. Zam oranlarını gösterecek 6 aylık veriden ilki, yani temmuz enflasyonu yüzde 1,78 çıkmıştı. İkinci veri, yani ağustos enflasyonu da yarın açıklanacak.
ANKETLER NE DİYOR?
Bu veri için tahminler de gelmeye başladı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ağustosta yüzde 1,86 artacağını tahmin etti.
Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29,49 oldu. Eğer anketteki tahmin gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9,97 çıkacak.
Memurlar ve memur emeklileri bu durumda ocak ayında yüzde 2,78 enflasyon farkıyla yüzde 7,91 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 70 bin 224 liradan 75 bin 779 liraya, memur emeklilerinde de 31 bin 527 liradan 34 bin 21 liraya yükselecek.
6 aylık enflasyon oranı taban aylığa yansıtılırsa SSK ve Bağ-Kur'lulara en az ödeme 23 bin 552 liradan 25 bin 900 liraya çıkacak.
Merkez Bankası'nın ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise ekonomistlerin cari ay enflasyon tahmini yüzde 1,67 oldu. Ekonomistler, 2026 yıl sonu enflasyonunu da yüzde 29,43 olarak tahmin etti. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,91 çıkacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2027 yılına yüzde 9,91 artışla başlarken, memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 2,72 enflasyon farkıyla yüzde 7,86 olabilecek. En düşük memurlarda 75 bin 744, memur emeklilerinde 34 bin 5, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde de 25 bin 886 liraya ulaşacak.
Finansal Kurumlar Birliği'nin araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin de 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,47 oldu.
Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,8, memurların ve memur emeklilerininki yüzde 8,73 olarak bekleniyor. Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 76 bin 355, memur emeklilerinde 34 bin 279, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 26 bin 96 lirayı bulabilecek.
İŞTE MERKEZİN TAHMİNİ
Merkez Bankası, 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 28 olarak güncellemişti. Bu, yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 8.7 olabileceğini gösteriyor.
Buna göre SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 8.7, memurlara ve emeklilerine de yüzde 1.59 farkla birlikte yüzde 6.67 zam yansıtılabilecek. En düşük maaş memurlarda 74 bin 908, memur emeklilerinde 33 bin 630, SSK ve Bağ-Kur'lularda 25 bin 601 liraya çıkacak