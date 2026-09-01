ABD-İran gerilimi piyasayı yaktı: Brent petrol sıçradı altın düştü... %7,8'lik sert yükseliş

DONALD TRUMP: "MİSİLLEME YAPARLARSA DAHA BÜYÜK SALDIRIRIZ"

Piyasadaki sert dalgalanmanın ardında ABD ve İran cephesinden gelen sıcak çatışma haberleri yer alıyor. ABD Başkanı Trump, Amerikan Fox News kanalına yaptığı açıklamada İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. İran ordusunun misilleme yapması halinde İran'a "daha büyük" saldırılar düzenleyeceklerini açıklayan Trump şöyle dedi: "Şu anda ABD, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerine saldırıyor. Bunlar geniş çaplı ve güçlü saldırılar."

İran'ın bugüne kadar anlaşma yolunda doğru adımları atmadığını savunan ABD Başkanı, "Bence onlarla yapılacak bir anlaşma, yazıldığı kağıdın değeri kadar etmez. Onlara bugüne kadar pek çok şans verdik." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline "saldırı girişimlerinde" bulunduğu gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığı ifade edilmişti.

İran ordusu da ABD'ye karşı misillemede bulunacağını açıklamıştı.