ABD-İran gerilimi piyasayı yaktı: Brent petrol sıçradı altın düştü... %7,8'lik sert yükseliş
Hürmüz Boğazı'nda ABD-İran gerilimi tırmanırken Brent petrol 95 dolar eşiğini devirdi. Trump'ın "daha büyük saldırırız" açıklaması ve karşılıklı misillemeler küresel piyasalarda arz endişelerini zirveye çıkardı.
ABD ile İran arasında karşılıklı misillemelerin başlaması ve Hürmüz Boğazı'nda askeri hareketliliğin tırmanması, küresel enerji piyasalarında arz krizini tetikledi.
Uluslararası vadeli piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı %7,8'lik sert yükselişle 95 dolar eşiğini aştı.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA ÇATIŞMA BÜYÜYOR: FİYATLAR ZİRVE YAPTI
Dün 89,12 dolara kadar yükselip günü 88,37 dolardan tamamlayan Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, çatışma haberlerinin ardından 95,27 dolara tırmandı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 90,77 dolar seviyesinden işlem gördü.
ALTIN FİYATLARINDA GERİ ÇEKİLME
Altın fiyatlarında ise geri çekilme görüldü. Ons altın 4 bin 330 dolar seviyesine gerilerken, gram altın 6 bin 600-6 bin 700 lira bandında işlem gördü.
DONALD TRUMP: "MİSİLLEME YAPARLARSA DAHA BÜYÜK SALDIRIRIZ"
Piyasadaki sert dalgalanmanın ardında ABD ve İran cephesinden gelen sıcak çatışma haberleri yer alıyor. ABD Başkanı Trump, Amerikan Fox News kanalına yaptığı açıklamada İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. İran ordusunun misilleme yapması halinde İran'a "daha büyük" saldırılar düzenleyeceklerini açıklayan Trump şöyle dedi: "Şu anda ABD, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerine saldırıyor. Bunlar geniş çaplı ve güçlü saldırılar."
İran'ın bugüne kadar anlaşma yolunda doğru adımları atmadığını savunan ABD Başkanı, "Bence onlarla yapılacak bir anlaşma, yazıldığı kağıdın değeri kadar etmez. Onlara bugüne kadar pek çok şans verdik." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline "saldırı girişimlerinde" bulunduğu gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığı ifade edilmişti.
İran ordusu da ABD'ye karşı misillemede bulunacağını açıklamıştı.