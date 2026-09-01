Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammı için süreç ilerliyor. Ocak ayında, 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ikinci oran da belli oluyor.

Emeklinin Ocak zammı için ikinci oran belli oluyor. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.) Zam oranını gösterecek 6 enflasyon verisinden ilki, yani temmuz enflasyonu yüzde 1,78 olarak gerçekleşmişti. Ağustos enflasyonu da 3 Eylül Perşembe günü açıklanacak.