SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 zammında yeni hesap: Yüzde 9,97 ile maaşlar ne kadar olacak?
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 zammı için yeni ipucu geldi. Gözler 3 Eylül’de açıklanacak verilere çevrilirken AA Finans anketindeki yüzde 29,49'luk yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse, ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 9,97 olacak. Aynı oranın 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığına yansıtılması halinde ödeme yaklaşık 25 bin 900 liraya çıkacak.
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammı için süreç ilerliyor. Ocak ayında, 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ikinci oran da belli oluyor.
Zam oranını gösterecek 6 enflasyon verisinden ilki, yani temmuz enflasyonu yüzde 1,78 olarak gerçekleşmişti. Ağustos enflasyonu da 3 Eylül Perşembe günü açıklanacak.
YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 29,49
Bu veri merakla beklenirken, yeni anketten yeni ipucu geldi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ağustosta yüzde 1,86 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29,49 oldu. Bu tahmin, bir önceki ankette yüzde 29,55 idi.
EMEKLİLER OCAK AYINDA YÜZDE 9,97 ZAM ALACAK
Eğer anketteki tahmin gerçekleşir ve yıl sonu enflasyonu yüzde 29,49 olursa, 2026'nın ikinci 6 aylık dönemindeki TÜFE yüzde 9,97 çıkacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında yüzde 9,97 zam alacak.
Emekliler kesin zam oranlarını 2027 yılının başında öğrenirken, ortaya çıkan artışın 23 bin 552 lira olan taban aylığa yansıtılması da gündeme gelecek. Bu formül uygulanır ve söz konusu tahmin gerçekleşirse, en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 25 bin 900 liraya yükselecek.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?