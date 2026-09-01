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SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 zammında yeni hesap: Yüzde 9,97 ile maaşlar ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 zammı için yeni ipucu geldi. Gözler 3 Eylül’de açıklanacak verilere çevrilirken AA Finans anketindeki yüzde 29,49'luk yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse, ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 9,97 olacak. Aynı oranın 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığına yansıtılması halinde ödeme yaklaşık 25 bin 900 liraya çıkacak.

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SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 zammında yeni hesap: Yüzde 9,97 ile maaşlar ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammı için süreç ilerliyor. Ocak ayında, 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ikinci oran da belli oluyor.

Emeklinin Ocak zammı için ikinci oran belli oluyor. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Emeklinin Ocak zammı için ikinci oran belli oluyor. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Zam oranını gösterecek 6 enflasyon verisinden ilki, yani temmuz enflasyonu yüzde 1,78 olarak gerçekleşmişti. Ağustos enflasyonu da 3 Eylül Perşembe günü açıklanacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 zammında yeni hesap: Yüzde 9,97 ile maaşlar ne kadar olacak?-3

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 29,49

Bu veri merakla beklenirken, yeni anketten yeni ipucu geldi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ağustosta yüzde 1,86 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29,49 oldu. Bu tahmin, bir önceki ankette yüzde 29,55 idi.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 zammında yeni hesap: Yüzde 9,97 ile maaşlar ne kadar olacak?-4

EMEKLİLER OCAK AYINDA YÜZDE 9,97 ZAM ALACAK

Eğer anketteki tahmin gerçekleşir ve yıl sonu enflasyonu yüzde 29,49 olursa, 2026'nın ikinci 6 aylık dönemindeki TÜFE yüzde 9,97 çıkacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında yüzde 9,97 zam alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 zammında yeni hesap: Yüzde 9,97 ile maaşlar ne kadar olacak?-5

Emekliler kesin zam oranlarını 2027 yılının başında öğrenirken, ortaya çıkan artışın 23 bin 552 lira olan taban aylığa yansıtılması da gündeme gelecek. Bu formül uygulanır ve söz konusu tahmin gerçekleşirse, en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 25 bin 900 liraya yükselecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 zammında yeni hesap: Yüzde 9,97 ile maaşlar ne kadar olacak?-6

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

MEVCUT
% 9,97 ZAMLI
23.552
25.900
24.000
26.393
25.000
27.493
26.000
28.592
27.000
29.692

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 zammında yeni hesap: Yüzde 9,97 ile maaşlar ne kadar olacak?-7

MEVCUT
% 9,97 ZAMLI
28.000
30.792
29.000
31.891
30.000
32.991
31.000
34.091
32.000
35.190

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 zammında yeni hesap: Yüzde 9,97 ile maaşlar ne kadar olacak?-8

MEVCUT
% 9,97 ZAMLI
33.000
36.290
34.000
37.390
35.000
38.490
36.000
39.589
37.000
40.689

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 zammında yeni hesap: Yüzde 9,97 ile maaşlar ne kadar olacak?-9

MEVCUT
% 9,97 ZAMLI
38.000
41.789
39.000
42.888
40.000
43.988
41.000
45.088
42.000
46.187

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 zammında yeni hesap: Yüzde 9,97 ile maaşlar ne kadar olacak?-10

MEVCUT
% 9,97 ZAMLI
43.000
47.287
44.000
48.387
45.000
49.487
46.000
50.586
47.000
51.686
48.000
52.786
49.000
53.885
50.000
54.985
51.000
56.085
52.000
57.184

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 zammında yeni hesap: Yüzde 9,97 ile maaşlar ne kadar olacak?-11

MEVCUT
% 9,97 ZAMLI
53.000
58.284
54.000
59.384
55.000
60.484
56.000
61.583
57.000
62.683
58.000
63.783
59.000
64.882
60.000
65.982
62.000
68.181
63.000
69.281
64.000
70.381

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 zammında yeni hesap: Yüzde 9,97 ile maaşlar ne kadar olacak?-12

MEVCUT
% 9,97 ZAMLI
65.000
71.481
66.000
72.580
67.000
73.680
68.000
74.780
69.000
75.879
70.000
76.979
71.000
78.079
72.000
79.178
73.000
80.278
74.000
81.378
75.000
82.478
76.000
83.577
77.000
84.677
78.000
85.777
79.000
86.876
80.000
87.976
81.000
89.076
82.000
90.175
83.000
91.275
84.000
92.375
85.000
93.475
86.000
94.574
87.000
95.674
88.000
96.774
89.000
97.873
90.000
98.973
91.000
100.073
92.000
101.172
93.000
102.272
94.000
103.372
95.000
104.472
96.000
105.571
97.000
106.671
98.000
107.771
99.000
108.870

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