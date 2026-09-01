Kalyon İnşaat'tan Avrupa ve Orta Doğu'da yeni yatırım hamlesi

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Kalyoncu, şirketin yurt dışı projelerini anlattı. Türkiye'de kazandıkları deneyimi dünyaya taşıdıklarını belirterek şöyle konuştu: "Ülkelerin kalkınma hedeflerine, bölgesel bağlantılarına, enerji güvenliğine ve ekonomik gelişimine uzun vadeli katkı sağlayacak projelerde yer almayı önemsiyoruz."

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, "Romanya Sibiu bölgesinde inşa ettiğimiz Hermannstadt Güneş Enerjisi Santrali, yaklaşık 60 MWp kurulu güce sahip olacak. Tahmini 94 bin güneş panelinin kullanılacağı proje, 70 hektarlık alanda (yaklaşık 98 futbol sahası büyüklüğünde) gerçekleştiriliyor. 40 milyon euro değerindeki yatırımın yılda yaklaşık 21 bin 600 ton karbon emisyonunun önüne geçmesi öngörülüyor. 2027 yılının ilk çeyreğinde devreye alacağız. Polonya, Hırvatistan ve İtalya'da da yeni yatırımlar geliştirmeyi planlıyoruz" dedi.

Kalyon İnşaat, Avrupa'nın güneş enerjisi pazarındaki varlığını güçlendiriyor (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)HAVALİMANI ARALIKTA

Şam Uluslararası Havalimanının rehabilitasyonu ve kapasite artırımı projesinin devam ettiğini söyleyen Kalyoncu, aralıkta ilk fazın açılmasının hedeflendiğini belirterek, "1 ve 2. terminallerdeki geliştirmelerin tamamlanmasıyla 2026 yılı sonunda 6 milyona, 3. terminalin devreye alınmasıyla 16 milyona çıkarılması hedefleniyor. İkinci ve üçüncü fazlarda eklenecek, her biri 7,5 milyon yolcu kapasiteli iki yeni birimle birlikte Şam Uluslararası Havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 10 yıl içinde 31 milyona ulaşması öngörülüyor. Projenin uygulama sürecinde 90 binden fazla istihdam oluşturacağı tahmin ediliyor" diye konuştu.

Kalyon İnşaat ve Cengiz İnşaat, Katar'dan UCC ve ABD'den Assets Investments arasında imzalanan 4 milyar dolarlık proje kapsamında mevcut havalimanı tesisleri rehabilite edilirken yeni terminal, apron ve destek yapıları inşa edilecek; havalimanının işletme kalitesi ve kapasitesi kademeli olarak artırılacak.