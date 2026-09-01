Erken emeklilik için 8 formül! 6 yıla kadar prim kazanma imkanı

Emekli olmak tüm çalışanların hayali. Bunun için işe giriş tarihine göre belirlenen prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak emekliliği erkene çekmek de mümkün. Bu kapsamda kimilerine prim, kimilerine de yaş kolaylığı sağlanıyor. Özellikle 8 formül öne çıkıyor. 6 yıllık kazanç: Anne olanlar, çocuklarının doğumundan sonraki 2 yıl içinde çalışmadıkları süreleri hizmet borçlanması ile primlerine ekletip emeklilik hesabında kullanabiliyor. En çok 3 çocuk için borçlanma yapılabiliyor. Çocuk başına 720 gün (2 yıl), en çok da 2160 gün (6 yıl) prim kazanılabiliyor. Burada önemli bir şart var. O da annenin borçlanma yapacağı çocuklarının, sigorta başlangıç tarihinden ya da stajdan sonra dünyaya gelmiş olması. Doğum borçlanması, diğer borçlanmalara göre daha az ödemeyle yapılabiliyor. 1 aylık doğum borçlanması için en az asgari ücretin yüzde 32'si oranında ödeme yapılırken, diğerlerinde bu oran yüzde 45'e çıkıyor.

Emeklilikte 8 kritik formül (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Askerlik avantajı: Erkekler askerlikte geçen sürelerini borçlanmayla emeklilik hesabına katabiliyor. Borçlanılabilecek süreden ihtiyaç kadarı için bu işlem yapılabiliyor. Burada askerliğin sigortadan önce ya da sonra olması fark etmiyor. Her iki hâlde de borçlanma yapılabiliyor. Ancak eğer sigortalı olmadan önce askerlik yapılmışsa, sadece prim kazanılmıyor, sigorta başlangıcı borçlanılan süre kadar geriye çekiliyor. Az prim de yeter: Gerekli primi tamamlayamayanlara da kısmi emeklilik imkânı var. Daha az prim ile emekli olunabiliyor ama yaş şartını karşılamak gerekiyor. Yıl ve prim şartı SSK'lılarda 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olunmuşsa 3600 gün. Bu, 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında sigortalı olunmuşsa 4500, sonra işe başlanmışsa 4600-5400 prim gününe çıkıyor. Bağ-Kur'lularda ise işe başlangıç tarihi ne olursa olsun en az 5400 prim günü gerekiyor. Erken yaşlanana maaş: Gerek hizmet akdi ile çalışan sigortalılara gerekse kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılara erken yaşlandığı Sağlık Kurulunca tespit edildiği takdirde, 55 yaşını doldurması ve en az 5400 gün prim ödemesi bulunması koşuluyla yaşlılık aylığı bağlanıyor. Sağlığı bozulana maaş: Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 oranında kaybedenlerin malulen emekli olma imkânı bulunuyor. Bunun için sağlık raporu gerekiyor. En az 1800 gün prim yeterli oluyor. Yaş şartı bulunmuyor.