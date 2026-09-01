Motorinde tabelalar gece yarısı değişti: Güncel pompa fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında 1 Eylül itibariyle yeni tarife yürürlüğe girdi. Motorinin litre fiyatına ÖTV kaynaklı 3,60 TL zam yapılırken, artışın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel pompa fiyatları yeniden değişti. İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litresi 81,07 TL olarak hesaplanırken, benzin 74,26 TL, LPG ise 33,79 TL seviyesinde yer aldı.
Petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik de akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor. Brent petrolün varil fiyatı 92 dolar seviyesine yaklaşırken, Hürmüz Boğazı çevresindeki jeopolitik gerilimin küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırması fiyatların yükselmesine neden oluyor. Piyasalardaki gelişmelerin önümüzdeki günlerde pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.
MOTORİN FİYATLARINDA SON DURUM
Akaryakıt tarafında yeni fiyat değişikliği 1 Eylül gece yarısı itibarıyla uygulanmaya başladı. Motorinin litre fiyatına 3,60 TL tutarında ÖTV kaynaklı zam geldi.
Benzin ve LPG tarafında ise aynı tarihte motorindeki artışa benzer bir zam uygulanmadı. Güncel fiyatlar şehirlerin yanı sıra dağıtım şirketlerine göre de küçük farklılıklar gösterebiliyor.
İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında fiyatlar arasında küçük farklılıklar bulunuyor.
İstanbul Avrupa Yakası:
- Benzin: 74,26 TL/litre
- Motorin: 81,07 TL/litre
- LPG: 33,79 TL/litre
İstanbul Anadolu Yakası:
- Benzin: 74,11 TL/litre
- Motorin: 80,93 TL/litre
- LPG: 33,19 TL/litre
ANKARA'DA GÜNCEL FİYATLAR
Başkent Ankara'da 1 Eylül itibarıyla akaryakıt fiyatları şöyle:
- Benzin: 75,23 TL/litre
- Motorin: 82,19 TL/litre
- LPG: 33,89 TL/litre
İZMİR'DE BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
İzmir'de ise pompa fiyatları şu seviyelerde bulunuyor:
- Benzin: 75,53 TL/litre
- Motorin: 82,46 TL/litre
- LPG: 33,79 TL/litre
BRENT PETROL 92 DOLARA YAKLAŞTI
Akaryakıt fiyatlarının seyrinde yalnızca vergiler değil, küresel petrol piyasalarındaki gelişmeler de belirleyici oluyor. Brent petrolün varil fiyatı 1 Eylül'de 92 dolar seviyesine yaklaşırken, Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı da 87 dolar civarında işlem görüyor.
ABD ile İran arasındaki çatışmanın yeniden alevlenmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğine yönelik risklerin artması, petrol arzına ilişkin kaygıları güçlendirdi. Bölgedeki gerilimin uzun süre devam edebileceği beklentisi petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturuyor.
Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen üretim haberi piyasadaki arz endişelerini kısmen hafifletebilecek nitelikte. ADNOC, çatışmaların ilk döneminde zarar gören Ruwais Rafinerisi'nin yeniden tam kapasiteyle çalışmaya başladığını duyurdu. Tesisin motorin ve jet yakıtı ihracatını artırması, küresel rafine ürün piyasasındaki arz sıkışıklığının azalmasına katkı sağlayabilir.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'deki akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki gelişmelerin yanı sıra döviz kuru ve vergilerden de etkileniyor. Hesaplamalarda Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünlerinin fiyat ortalamaları ile döviz kurundaki değişimler dikkate alınıyor.
Rafineriler tarafından belirlenen baz fiyatın üzerine dağıtım maliyetleri ve şirketlerin rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle aynı yakıt türünün litre fiyatında şehirler ve dağıtım şirketleri arasında küçük farklılıklar görülebiliyor.
Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik devam ettiği sürece akaryakıt fiyatlarında da yeni değişiklikler yaşanabileceği değerlendiriliyor.
Kira sözleşmeleri e-Devlet'e taşınıyor
Ocak 2027 emekli zammı ne kadar olacak?