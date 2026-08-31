Temmuz 2026 iş gücü istatistikleri belli oldu! TÜİK yeni raporu açıkladı

TÜİK, Temmuz 2026 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 150 bin kişi artarak 2 milyon 860 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,5 puan artarak yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda yüzde 10,6 olarak kaydedildi.

TÜİK, Temmuz 2026 iş gücü istatistiklerini açıkladı. (Haberin fotoğrafları AA'dan ve TÜİK'ten alınmıştır.) İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,3 OLDU İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 388 bin kişi azalarak 32 milyon 362 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 48,3 oldu.