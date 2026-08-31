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Temmuz 2026 iş gücü istatistikleri belli oldu! TÜİK yeni raporu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta işsiz sayısı bir önceki aya göre 150 bin kişi artarak 2 milyon 860 bin oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan artışla yüzde 8,1 olarak gerçekleşti.

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Temmuz 2026 iş gücü istatistikleri belli oldu! TÜİK yeni raporu açıkladı

TÜİK, Temmuz 2026 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 150 bin kişi artarak 2 milyon 860 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,5 puan artarak yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda yüzde 10,6 olarak kaydedildi.

TÜİK, Temmuz 2026 iş gücü istatistiklerini açıkladı. (Haberin fotoğrafları AA'dan ve TÜİK'ten alınmıştır.)TÜİK, Temmuz 2026 iş gücü istatistiklerini açıkladı. (Haberin fotoğrafları AA'dan ve TÜİK'ten alınmıştır.)

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,3 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 388 bin kişi azalarak 32 milyon 362 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 48,3 oldu.

İşsiz sayısı 150 bin kişi artarak 2 milyon 860 bine yükseldi.İşsiz sayısı 150 bin kişi artarak 2 milyon 860 bine yükseldi.

İstihdam oranı erkeklerde yüzde 65,5 iken kadınlarda yüzde 31,4 olarak gerçekleşti. İş gücü, 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 238 bin kişi azalarak 35 milyon 222 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 52,5 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,3 iken kadınlarda yüzde 35,2 oldu.

İşsizlik oranı 0,5 puan artarak yüzde 8,1 oldu.İşsizlik oranı 0,5 puan artarak yüzde 8,1 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 14,5

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,5 puan artarak yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,3, kadınlarda yüzde 20,3 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 388 bin kişi azalarak 32 milyon 362 bine geriledi.İstihdam edilenlerin sayısı 388 bin kişi azalarak 32 milyon 362 bine geriledi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,4 saat azalarak 42 saat olarak gerçekleşti.

15 ve daha yukarı yaştakiler
Toplam
Erkek / Kadın
Nüfus (bin kişi)
67.043
33.140 / 33.903
İş gücü (bin kişi)
35.222
23.295 / 11.928
İstihdam (bin kişi)
32.362
21.704 / 10.658
İşsiz (bin kişi)
2.860
1.591 / 1.269
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)
31.821
9.845 / 21.976
İş gücüne katılma oranı (yüzde)
52,5
70,3 / 35,2
İstihdam oranı (yüzde)
48,3
65,5 / 31,4
İşsizlik oranı (yüzde)
8,1
6,8 / 10,6
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)
14,5
11,3 / 20,3
Ekonomi · Değerler sırasıyla Toplam, Erkek ve Kadın verilerini göstermektedir.

Genç nüfusta işsizlik oranı 1,5 puan artarak yüzde 14,5’e çıktı.Genç nüfusta işsizlik oranı 1,5 puan artarak yüzde 14,5’e çıktı.

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI YÜZDE 30,6 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,8 puan artarak yüzde 30,6 oldu.

Atıl iş gücü oranı 1,8 puan artarak yüzde 30,6 olarak gerçekleşti.Atıl iş gücü oranı 1,8 puan artarak yüzde 30,6 olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,8 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak kaydedildi.

İşsiz Sayısı
2 milyon 860 bin kişi
Temmuz 2026'da işsiz sayısı
İşsizlik Oranı
Yüzde 8,1
Temmuz 2026'da gerçekleşen oran
İstihdam Edilenler
32 milyon 362 bin kişi
İstihdam edilenlerin sayısı
İstihdam Oranı
Yüzde 48,3
İstihdam oranı
Genç Nüfusta İşsizlik
Yüzde 14,5
Genç nüfusta işsizlik oranı
Atıl İş Gücü Oranı
Yüzde 30,6
Atıl iş gücü oranı

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