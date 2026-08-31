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TÜİK ikinci çeyrek GSYH sonuçlarını açıkladı: Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran dönemi) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü.

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TÜİK ikinci çeyrek GSYH sonuçlarını açıkladı: Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 büyüme gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran dönemi) ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre GSYH 2026 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2,3 arttı. Böylece Türkiye ekonomisi art arda 24 çeyrektir büyüdü.

TÜİK ikinci çeyrek GSYH sonuçlarını açıkladı. (Fotoğraflar TÜİK internet sitesi ve AA'dan alınmıştır.)TÜİK ikinci çeyrek GSYH sonuçlarını açıkladı. (Fotoğraflar TÜİK internet sitesi ve AA'dan alınmıştır.)

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36 artarak 19 trilyon 869 milyar 747 milyon lira oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla dolar bazında 438 milyar 347 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK ikinci çeyrek GSYH sonuçlarını açıkladı: Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü-3

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde geçen yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 13,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 3,3, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 3,2, sanayi sektörü yüzde 2,4, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,1, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 2, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,5 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 1,9 azaldı.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,8 büyümesini öngörmüştü.

Öte yandan TÜİK geçmiş çeyreklere ilişkin büyüme verilerinde revizyona gitti.

Türkiye ekonomisinin 2022'den bu yana büyüme hızı, yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:

Yıllar
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıllık
2022
7,8
7,6
4,1
3,1
5,4
2023
4
4,6
6,5
4,9
5,0
2024
5,4
2,4
3
3,3
3,5
2025
2,6
4,8
3,9
3,5
3,7
2026
2,6
2,3

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 artış gösterdi.

TÜİK ikinci çeyrek GSYH sonuçlarını açıkladı: Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü-4

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3,5 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,8 azalırken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 0,6 artış kaydetti.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3,4, ithalatı yüzde 6,4 azaldı.

TÜİK ikinci çeyrek GSYH sonuçlarını açıkladı: Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü-5

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİNDE YÜZDE 36,7 ARTIŞ

İş gücü ödemeleri söz konusu dönemde yüzde 36,7, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 38,7 artış gösterdi.

İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayri safi katma değer içindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 38,3 iken bu oran bu yılın aynı döneminde yüzde 38,1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı da yüzde 41,3 iken ikinci çeyrekte yüzde 41,6 olarak belirlendi.

TABLOLAR

YılCari fiyatlarla GSYHCari fiyatlarla GSYHGSYH Zincirlenmiş HacimDeğişim oranı
(milyon lira)(milyon dolar)Endeksi(2009=100)(yüzde)
2023 1. Çeyrek4.798.503254.299196,74
2023 2. Çeyrek5.696.948281.090212,94,6
2023 3. Çeyrek

7.894.487

303.663239,56,5
2023 4. Çeyrek8.701.530314.189243,64,9
2023 Yıllık27.091.4691.153.241223,25
2024 1. Çeyrek9.075.604293.781207,15,3
2024 2. Çeyrek10.142.412314.092217,72,3
2024 3. Çeyrek12.307.887370.600246,22,8
2024 4. Çeyrek13.061.323379.781251,43,2
2024 Yıllık44.587.2251.358.255230,63,3
2025 1. Çeyrek12.493.455345.695211,82,3
2025 2. Çeyrek14.578.556377.622228,24,8
2026 1. Çeyrek17.098.138391.850218,32,6
2026 2. Çeyrek19.869.747483.347233,92,3

SEKTÖRLER

TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:

2026 1. Çeyrek2026 2. Çeyrek
Tarım, ormancılık ve balıkçılık4,813,3
Sanayi-0,52,4
İmalat sanayisi-1,32,4
İnşaat3,2-1,9
Hizmetler3,50,5
Bilgi ve iletişim98,6
Finans ve sigorta faaliyetleri3,82,1
Gayrimenkul faaliyetleri32,1
Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri1,92
Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri3,14
Diğer hizmet faaliyetleri4,13,2
Sektörler toplamı2,62,2
Vergi-sübvansiyon2,13,3
Gayrisafi yurt içi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla)2,62,3

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TÜİK ikinci çeyrek GSYH sonuçlarını açıkladı: Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü-7 TÜİK ikinci çeyrek GSYH sonuçlarını açıkladı: Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü-8 TÜİK ikinci çeyrek GSYH sonuçlarını açıkladı: Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü-9

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