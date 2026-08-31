Akaryakıt tabelalarında gözler yeni haftaya çevrildi. 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum belli olurken, özellikle motorin için beklenen yeni zam araç sahiplerinin gündeminde. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel pompa fiyatları...

LPG fiyatları da üç büyük şehirde araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

BENZİNE VE MOTORİNE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

Sektör kaynaklarına göre motorin fiyatlarında 27 Ağustos gecesi 5,36 TL'lik indirim uygulanırken, 1 Eylül itibarıyla motorinde litre başına 3 TL ÖTV uygulanacak; KDV etkisiyle pompaya vergi kaynaklı yaklaşık 3,60 TL artış yansıması bekleniyor.