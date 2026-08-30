Yargıtay onayladı: Maaş 1 gün gecikirse tazminat hakkı doğuyor

Çalışanların alın terinin karşılığı olarak ödenmesi gereken ücretler, kanunlarla kurala bağlanıyor. İş Kanunu'na göre işçinin hak ettiği maaş, prim, ikramiye gibi tüm ödemeler nakit olarak yapılıyor. Ücret en geç ayda bir ödeniyor. Sözleşmelerle ödeme süresi 1 haftaya kadar indirilebiliyor.

Maaşı bilerek ve kötü niyetle 20 günden fazla geciktirilen işçiler, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabiliyor ya da haklı fesih ile tazminatını talep edebiliyor. Bu konuda kısa süre önce yargıdan önemli karar çıktı. Yargıtay, maaşı 20 gün geciktiği için iş sözleşmesini fesheden çalışan için emsal karara imza attı. Yüksek Mahkeme, 1 günlük gecikmenin dahi kıdem tazminatlı haklı fesih sebebi sayılacağını onayladı.