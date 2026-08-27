Ekonominin 2025 haritası belli oldu! Zirvede hangi sektör var?

Hizmet sektörü, toplam istihdamın yüzde 41,2’sini oluşturdu. EN YÜKSEK ÜRETİM DEĞERİ İMALATTA Geçen yıl üretim değeri, imalatta 27 trilyon 886 milyar lira, ticarette 9 trilyon 134 milyar lira, inşaatta 7 trilyon 976 milyar lira, ulaştırma ve depolamada 6 trilyon 801 milyar lira, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 4 trilyon 422 milyar lira olarak gerçekleşti.

Ticaret sektörü, yüzde 46,8’lik payla ciroda ilk sırada yer aldı. Ciro payının yüzde 34,3'ünü 250 ve üzeri büyüklük grubu, yüzde 25,8'ini 1-9, yüzde 19,8'ini 10-49 ve yüzde 20,1'ini 50-249 büyüklük grupları oluşturdu. İstihdamın ise yüzde 36,4'ünü 1-9 büyüklük grubu, yüzde 27'sini 250 ve üzeri, yüzde 19,6'sını 10-49 ve yüzde 17'sini 50-249 büyüklük grupları teşkil etti.

2025’te Türkiye’de 4 milyon 16 bin 59 aktif girişim bulundu. AKTİF GİRİŞİM SAYISI 4 MİLYONU AŞTI Geçen yıl aktif girişim sayısı 4 milyon 16 bin 59 olarak gerçekleşti. Geçici sonuçlara göre 2025'te ciro 124 trilyon 816 milyar lira, üretim değeri 71 trilyon 351 milyar lira, faktör maliyetiyle katma değer 22 trilyon 201 milyar lira olurken mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 108 trilyon 507 milyar lira olarak belirlendi. İstihdam ise 20 milyon 122 bin 817 kişi olarak kaydedildi.