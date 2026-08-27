Altın fiyatları 27 Ağustos 2026: Altın düştü mü yükseldi mi?

Altının onsu dün yüzde 1,4 azalışla 4 bin 595 dolar seviyesine gerilerken, yeni günde dünkü kapanışın yüzde 0,3 üstünde 4 bin 607 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksinin değer kaybetmeye devam edeceğine ilişkin beklentilerle altının onsunda yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, merkez bankalarının altın alımlarının ve ABD ekonomisine ilişkin mali endişelerin altının onsu için destekleyici unsurlar olduğunu, petrol fiyatlarındaki gerilemenin de altın fiyatlarını desteklediğini belirtti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğine işaret eden analistler, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini kaydetti.