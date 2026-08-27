Altın fiyatları 27 Ağustos 2026: Altın düştü mü yükseldi mi?
Altın fiyatlarında hareketlilik yeni günde de sürüyor. Gram altın, güne yüzde 0,3 yükselişle başlayarak 7 bin 129 lira seviyesine çıkarken, yatırımcıların gözü küresel piyasalardaki gelişmeler ve Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentilerde. Ons altın da yüzde 0,3 değer kazanarak 4 bin 607 dolar seviyesinde işlem görüyor. İşte 27 Ağustos 2026 itibarıyla piyasada güncel altın fiyatları.
Altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Gram altın 7 bin 129 liraya çıkarken, ons altın 4 bin 607 dolar seviyesinde işlem görüyor. Piyasalarda gözler Fed'in faiz kararına ilişkin beklentiler ile küresel ekonomik gelişmelere çevrildi.
GRAM ALTIN GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 azalışla 7 bin 107 liradan tamamlamıştı. Bugün güne alıcılı başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 7 bin 129 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 676 liradan, cumhuriyet altını 46 bin 489 liradan satılıyor.
ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin enflasyonist baskıların arttığına işaret etmesi sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artıracağına ilişkin tahminlerin artması dün dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükselişleri desteklerken, altının ons fiyatı üzerinde baskı oluşturdu.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının onsu dün yüzde 1,4 azalışla 4 bin 595 dolar seviyesine gerilerken, yeni günde dünkü kapanışın yüzde 0,3 üstünde 4 bin 607 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksinin değer kaybetmeye devam edeceğine ilişkin beklentilerle altının onsunda yükseliş eğilimi öne çıkıyor.
ANALİSTLER NE DİYOR?
Analistler, merkez bankalarının altın alımlarının ve ABD ekonomisine ilişkin mali endişelerin altının onsu için destekleyici unsurlar olduğunu, petrol fiyatlarındaki gerilemenin de altın fiyatlarını desteklediğini belirtti.
Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğine işaret eden analistler, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini kaydetti.