Türk cumhuriyetleriyle ticarette 9,4 milyar dolarlık hacim

Türkiye, yılın ilk yarısında Türk cumhuriyetleriyle yaptığı ticarette 614,9 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdi. Ticari ilişkilerde enerji, ulaştırma, savunma sanayisi, lojistik, tarım, teknoloji ve müteahhitlik gibi stratejik sektörler öne çıktı.

İHRACATTA KAZAKİSTAN İLK SIRADA

TÜİK verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye'nin Türk cumhuriyetlerine yaptığı ihracatta en yüksek pay Kazakistan'ın oldu. Yılın ilk 6 ayında Kazakistan'a 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kazakistan'ı 1,4 milyar dolarla Azerbaycan, 945,6 milyon dolarla Özbekistan, 594,4 milyon dolarla Kırgızistan ve 583,6 milyon dolarla Türkmenistan izledi.

Böylece beş ülkeye yönelik toplam ihracat 5 milyar dolara ulaşırken, Türkiye'nin bu pazarlardaki etkinliği de devam etti.

Türk cumhuriyetleriyle bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği ticaret 9,4 milyar doları buldu. (Görsel: AA)

KAZAKİSTAN'LA ORTA KORİDOR VE SAVUNMA İŞBİRLİĞİ

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ekonomik ilişkiler enerji, ulaştırma, lojistik, tarım, savunma sanayisi, teknoloji, yatırım ve müteahhitlik gibi çok sayıda alana yayılıyor. Kazakistan'da 3 binden fazla Türk sermayeli şirketin faaliyet göstermesi, iki ülke arasındaki ekonomik bağların boyutunu ortaya koyuyor.

İki ülke, mevcut ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Ulaştırma alanında ise Orta Koridor'un daha etkin kullanılması öncelikli başlıklar arasında bulunuyor.

Bu kapsamda imzalanan demir yolu anlaşmalarıyla yük taşımacılığının kapasitesinin ve hizmet kalitesinin artırılması planlanıyor. Düzenli blok tren seferlerinin devreye alınması ve Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu üzerinden taşınan yük miktarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Savunma sanayisinde de iki ülke arasındaki işbirliği sürüyor. ANKA insansız hava araçlarının Kazakistan'da üretimi, bakım ve onarımına yönelik çalışmalar bu alandaki ortak projeler arasında yer alıyor.

Türkiye ve Kazakistan arasında demir yolu taşımacılığının artırılması hedefleniyor.

AZERBAYCAN'LA 15 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkiler de farklı sektörlerde yürütülen ortak çalışmalarla genişletiliyor. Geçen yıl imzalanan 110 maddelik eylem planı kapsamında ticaret, sanayi, yatırım, müteahhitlik, ulaştırma ve enerji gibi alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

İki ülke, karşılıklı ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması ile çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik anlaşmalar ise ekonomik ilişkilerin hukuki temelini oluşturuyor.

ÖZBEKİSTAN'LA SERBEST BÖLGELERDE YENİ DÖNEM

Türkiye'nin Özbekistan'la ekonomik ilişkilerinde serbest bölgeler, savunma sanayisi ve dijital ekonomi dikkat çeken başlıklar arasında bulunuyor.

Yılın başında serbest bölgeler konusunda imzalanan anlaşmayla iki ülkenin deneyimlerini paylaşması ve başarılı uygulamaların karşılıklı olarak değerlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca serbest bölgelerde yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

Türkiye'deki OSTİM Organize Sanayi Bölgesi modelinin Özbekistan'da uygulanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Bu kapsamda Özbek-Türk Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmasına ilişkin süreç sürdürülüyor.

Orta Koridor, Türkiye-Kazakistan ekonomik işbirliğinin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

TİCARETTE STRATEJİK SEKTÖRLER ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye'nin Türk cumhuriyetleriyle ticaretinde yalnızca mal alışverişinin değil, uzun vadeli ekonomik ortaklıkların da güçlendirilmesi hedefleniyor. Enerji ve ulaştırmadan savunma sanayisine, lojistikten teknolojiye kadar uzanan işbirlikleri, bölge ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin kapsamını genişletiyor.

Yılın ilk yarısında ortaya çıkan 9,4 milyar dolarlık ticaret hacmi de Türkiye ile Türk cumhuriyetleri arasındaki ekonomik ilişkilerin ulaştığı seviyeyi gösterirken, önümüzdeki dönemde ticaretin daha da artırılması için yeni projelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.