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Türkiye'nin vergi rekortmenleri kimler? İşte en çok vergi veren isimler

Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu.

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Türkiye'nin vergi rekortmenleri kimler? İşte en çok vergi veren isimler

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Selçuk Bayraktar, 2 milyar 991 milyon 536 bin liralık vergiyle ilk sırada yer aldı. (Haberin fotoğrafları BAYKAR'dan ve AA'dan alınmıştır.)Selçuk Bayraktar, 2 milyar 991 milyon 536 bin liralık vergiyle ilk sırada yer aldı. (Haberin fotoğrafları BAYKAR'dan ve AA'dan alınmıştır.)

SELÇUK BAYRAKTAR LİSTENİN BAŞINDA

Buna göre, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2021-2025 yıllarında art arda 5 kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen mükellefleri oldu.

Türkiye'nin vergi rekortmenleri kimler? İşte en çok vergi veren isimler-3

2025 vergilendirme döneminde Selçuk Bayraktar 2 milyar 991 milyon 536 bin lira, Haluk Bayraktar da 2 milyar 502 milyon 27 bin lira gelir vergisi beyan etti. İki yöneticinin ödediği toplam gelir vergisi 5 milyar 493,6 milyon lirayı buldu.

Ödenen vergi, Baykar'ın bir önceki yıl elde ettiği kazançlar üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi ve kar dağıtımı stopajının ardından gerçekleşti. Baykar yöneticilerinin 2021'den bu yana ödediği vergi tutarında yaşanan yaklaşık 18 katlık artışta ihracat odaklı büyüme modeli belirleyici oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 vergilendirme döneminin en fazla vergi verenlerini açıkladı.Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 vergilendirme döneminin en fazla vergi verenlerini açıkladı.

ÖZ KAYNAKLA SÜRDÜRÜLEBİLİR AR-GE VE YATIRIM

Kuruluşundan bu yana tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, devletten nakit teşvik, hibe veya sipariş garantisi almadan faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket, aynı zamanda kuruluşundan bugüne banka kredisi dahi kullanmadan AR-GE ve üretim süreçlerini kazandığı gelirleri yatırıma dönüştürerek finanse ediyor.

Fotoğraf Gelir İdaresi Başkanlığından alınmıştır.Fotoğraf Gelir İdaresi Başkanlığından alınmıştır.

Gelecek vizyonunu uzay teknolojileri dahil yüksek teknolojinin yeni alanlarına yönelten firma, 2003 yılında başlayan AR-GE yolculuğundan bu yana elde ettiği toplam gelirin yaklaşık yüzde 90'ını ihracattan sağladı.

Haluk Bayraktar, 2 milyar 502 milyon 27 bin liralık vergiyle ikinci oldu.Haluk Bayraktar, 2 milyar 502 milyon 27 bin liralık vergiyle ikinci oldu.

İHRACATTA 2,2 MİLYAR DOLARLIK YENİ REKOR

Savunma ve havacılık sektöründe son 5 yılın ihracat lideri olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36, Bayraktar AKINCI TİHA için 16 ülkeyle olmak üzere toplamda 39 ülkeyle tedarik sözleşmesi imzaladı.

2021'de 664 milyon dolar olan ihracatını 2022'de 1,2 milyar, 2023 ve 2024'te 1,8'er milyar dolara çıkaran firma, 2025 yılında bu rakamı 2,2 milyar dolara ulaştırdı.

Türkiye'nin vergi rekortmenleri kimler? İşte en çok vergi veren isimler-7

Cirosunun yüzde 90'ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye genelinde tüm sektörler arasında en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasındaki yerini üst üste üçüncü kez korurken, küresel SİHA pazarındaki liderliğini de pekiştirdi.

Yüksek teknoloji odaklı insan kaynağı yatırımlarını sürdüren şirket, yurt içi ve dışı iştirakleriyle 8 bin 500'den fazla personele de istihdam sağlıyor.

Bayraktar kardeşler, üst üste 5'inci kez listenin zirvesinde yer aldı.Bayraktar kardeşler, üst üste 5'inci kez listenin zirvesinde yer aldı.

ÜÇÜNCÜ SIRADA MUSTAFA RAHMİ KOÇ YER ALDI

2025 vergilendirme dönemine ilişkin en fazla gelir vergisi beyan eden mükellefler listesinin üçüncü sırasında 830 milyon 795 bin 72 lirayla Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç bulunuyor.

Listenin dördüncü sırasında 676 milyon 261 bin 752 lirayla Mehmet Sinan Tara yer aldı.

Listenin, 5, 6 ve 8'inci sırasındaki kişiler isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Listede yedinci sırada 557 milyon 655 bin 112 lirayla Erman Ilıcak, dokuzuncu sırada 448 milyon 694 bin 701 lirayla Mehmet Cengiz, onuncu sırada 430 milyon 317 bin 466 lirayla Ceyda Lale Tara yer aldı.

İki ismin ödediği toplam gelir vergisi 5,49 milyar liraya ulaştı.İki ismin ödediği toplam gelir vergisi 5,49 milyar liraya ulaştı.

KURUMLAR VERGİSİ LİSTESİNDE ZİRAAT BANKASI ÖNE ÇIKTI

2025 yılına ilişkin vergilendirme döneminde en fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde de 70 milyar 394 milyon 682 bin lira vergi tahakkuku ile Ziraat Bankası birinci oldu.

Listenin ikinci sırasındaki kurum isminin açıklanmasını istemezken, 22 milyar 908 milyon 19 bin lirayla Türkiye Vakıflar Bankası üçüncü sırada yer buldu.

Mustafa Rahmi Koç, 830,8 milyon lirayla üçüncü sıraya yerleşti.Mustafa Rahmi Koç, 830,8 milyon lirayla üçüncü sıraya yerleşti.

Türkiye'nin vergi rekortmenleri
01
Selçuk Bayraktar
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı
02
Haluk Bayraktar
Baykar Genel Müdürü
03
Rahmi Koç
Koç Holding Şeref Başkanı

Türkiye'nin vergi rekortmenleri kimler? İşte en çok vergi veren isimler-11

Gelir Vergisi
Türkiye'nin zirvesi
En fazla gelir vergisi ödeyen isim
Selçuk Bayraktar
2 milyar 991 milyon 536 bin lira
Gelir Vergisi
İkinci sıra
Beyan edilen gelir vergisi
Haluk Bayraktar
2 milyar 502 milyon 27 bin lira
Zirve Serisi
Üst üste 5'inci kez
Selçuk ve Haluk Bayraktar
2021-2025
Döneminde üst üste 5'inci kez zirvede yer aldılar.
Gelir Vergisi
Üçüncü sıra
Vergi tutarı
Mustafa Rahmi Koç
830 milyon 795 bin 72 lira
İhracat
Baykar 2025
Baykar'ın 2025 ihracatı
2,2 milyar dolar
Baykar'ın ihracatı 2025'te bu seviyeye ulaştı.
Kurumlar Vergisi
Birinci sırada
Birinci olan kurum
Ziraat Bankası
70 milyar 394 milyon 682 bin lira
Vergi tahakkuku
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