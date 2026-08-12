Evini yenilemek isteyenlere milyonluk destek: Nasıl başvurulur?

İstanbul'daki ʺYarısı Bizdenʺ ile konutlara 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. HİBE, KREDİ VE TAŞINMA DESTEĞİ Finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Aynı koşullarda hak sahibinin bir dükkanı veya iş yeri için 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor. Hak sahibinin diğer her bir dükkanı için 875 bin lira kredi imkanı sunuluyor. Alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde ise TOKİ veya Emlak Konut inşaatları üstleniyor. Bu modelde her bir hak sahibi için 875 bin liralık hibe desteği ve 125 bin liralık taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

İş yerleri için Yarısı Bizden desteği 437,5 bin TL hibe, 437,5 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma yardımını kapsıyor. SON TARİH 31 ARALIK Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 31 Aralık 2026'da sona erecek kampanya ile ilgili vatandaşların lehine önemli bir düzenleme yapıldı. Bu değişiklikle ev ve iş yerini yenilemek isteyen vatandaşlar için riskli yapıların yıkım, ruhsat, kat irtifakı ve hak sahipliği tespiti gibi süreçlerin de zaman aldığı dikkate alınarak hak kaybı yaşamamaları için 31 Aralık 2026'ya kadar riskli yapı ilan edilen tüm bağımsız bölümlerin kampanyadan faydalanmasının önü açıldı. Bu sayede 2025 ve 2026 yıllarında riskli yapısı onaylanan konut ve iş yeri sahiplerinin tamamı "Yarısı Bizden" kampanyasından faydalanabilecek.

TOKİ ve Emlak Konut projelerinde hibe miktarı maliyetten düşülerek kalan tutar taksitlendiriliyor. EV VE İŞ YERLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN 3 MİLYON LİRAYA VARAN KREDİ DESTEĞİ Kentsel dönüşümle ev ve iş yerlerini yenilemek isteyen İstanbullular, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi (İADŞP)" kapsamında 3 milyon liraya varan kentsel dönüşüm kredisinden faydalanabiliyor. Proje kapsamında İstanbul'da Dünya Bankası aracılığıyla ilk yıl ödemesiz, 180 ay vade, aylık yüzde 0,69 faiz oranıyla 3 milyon liraya kadar finansman imkanı sunuluyor. Bazı gruplara faiz indirimi de uygulanıyor. Buna göre, riskli yapıdaki bağımsız birim dışında tapuda kayıtlı başka konutu bulunmayan maliklere, orta ve düşük gelirli hanelere, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler, emekliler, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar ve hanehalkı reisi kadın olan hanelere yönelik faiz indirimleri uygulanıyor.

31 Aralık 2026'ya kadar riskli yapı ilan edilen tüm mülkler Yarısı Bizden kampanyasından yararlanabiliyor. Faiz indiriminde ayrıca binanın enerji verimliliği de dikkate alınıyor. A sınıfı enerji kimlik belgesine sahip binalar için yıllık yüzde 0,50, B sınıfı enerji kimlik belgesine sahip binalar için ise yıllık yüzde 0,25 indirim yapılıyor. Birden fazla kategori kapsamında bulunan vatandaşlar, indirimlerden birlikte yararlanabiliyor. Bu indirimlerin tüm koşullarını sağlayan hak sahipleri için faiz oranında yıllık toplam yüzde 1,25'e varan indirim uygulanabiliyor.