Tavuk eti ve yumurtada üretim arttı! TÜİK'ten haziran karnesi
Haziran 2026’da kümes hayvancılığında üretim ivmesi dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 14,7 artarak 232 bin 238 tona, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 21 yükselerek 1 milyar 838 milyon 966 bin adede ulaştı. Ocak-haziran döneminde de yumurta üretimindeki güçlü artış öne çıkarken, tavuk eti üretimi yılın ilk yarısında sınırlı yükseliş gösterdi.
Türkiye'de tavuk yumurtası üretimi Haziran 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 artarak 1 milyar 838 milyon 966 bin adede ulaştı. Ocak-haziran döneminde ise yumurta üretimindeki artış yüzde 18,6 oldu.
TAVUK ETİ ÜRETİMİ 232 BİN TONU AŞTI
Haziran ayında tavuk eti üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 artışla 232 bin 238 tona yükseldi. Bir önceki ayda 202 bin 336 ton olan üretim de aylık bazda yüzde 14,8 arttı.
KESİLEN TAVUK SAYISINDA YÜZDE 14,4'LÜK ARTIŞ
Haziran ayında kesilen tavuk sayısı da yükseldi.
Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artan kesilen tavuk sayısı 123 milyon 325 bin adede çıktı.
İLK 6 AYDA YUMURTA ÜRETİMİ 11 MİLYARI GEÇTİ
Ocak-haziran döneminde tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,6 artarak 11 milyar 184 milyon 595 bin adede ulaştı. Böylece yılın ilk yarısında yumurta üretimindeki güçlü yükseliş sürdü.
TAVUK ETİNDE İLK YARIDA SINIRLI ARTIŞ
Yılın ilk 6 ayında tavuk eti üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 arttı. Ocak-haziran dönemindeki toplam üretim 1 milyon 369 bin 534 ton olarak kayıtlara geçti.
HAZİRAN VERİLERİNDE AYLIK DEĞİŞİM
Tavuk eti üretimi mayısa göre yüzde 14,8 artarken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 1 azaldı. Mayısta 1 milyar 857 milyon 150 bin adet olan yumurta üretimi, haziranda 1 milyar 838 milyon 966 bin adede geriledi.
Veriler, ticari olarak faaliyet gösteren kanatlı işletmelerinin tamamına uygulanan aylık anket çalışmasından elde edildi. Hanehalkı yetiştiriciliği ve köy tavukçuluğu istatistiklerin kapsamına dahil edilmedi.