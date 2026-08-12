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Tavuk eti ve yumurtada üretim arttı! TÜİK'ten haziran karnesi

Haziran 2026’da kümes hayvancılığında üretim ivmesi dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 14,7 artarak 232 bin 238 tona, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 21 yükselerek 1 milyar 838 milyon 966 bin adede ulaştı. Ocak-haziran döneminde de yumurta üretimindeki güçlü artış öne çıkarken, tavuk eti üretimi yılın ilk yarısında sınırlı yükseliş gösterdi.

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Tavuk eti ve yumurtada üretim arttı! TÜİK'ten haziran karnesi

Türkiye'de tavuk yumurtası üretimi Haziran 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 artarak 1 milyar 838 milyon 966 bin adede ulaştı. Ocak-haziran döneminde ise yumurta üretimindeki artış yüzde 18,6 oldu.

Haziran 2026'da tavuk ve yumurta üretiminde geçen yıla göre belirgin artış yaşandı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)Haziran 2026'da tavuk ve yumurta üretiminde geçen yıla göre belirgin artış yaşandı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

TAVUK ETİ ÜRETİMİ 232 BİN TONU AŞTI

Haziran ayında tavuk eti üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 artışla 232 bin 238 tona yükseldi. Bir önceki ayda 202 bin 336 ton olan üretim de aylık bazda yüzde 14,8 arttı.

Tavuk eti üretimi yüzde 14,7 artarak 232 bin 238 tona ulaştı.Tavuk eti üretimi yüzde 14,7 artarak 232 bin 238 tona ulaştı.

KESİLEN TAVUK SAYISINDA YÜZDE 14,4'LÜK ARTIŞ

Haziran ayında kesilen tavuk sayısı da yükseldi.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artan kesilen tavuk sayısı 123 milyon 325 bin adede çıktı.

Tavuk yumurtası üretimi yüzde 21 artarak 1 milyar 838 milyon 966 bin adet oldu.Tavuk yumurtası üretimi yüzde 21 artarak 1 milyar 838 milyon 966 bin adet oldu.

İLK 6 AYDA YUMURTA ÜRETİMİ 11 MİLYARI GEÇTİ

Ocak-haziran döneminde tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,6 artarak 11 milyar 184 milyon 595 bin adede ulaştı. Böylece yılın ilk yarısında yumurta üretimindeki güçlü yükseliş sürdü.

Haziran ayında kesilen tavuk sayısı yüzde 14,4 yükseldi.Haziran ayında kesilen tavuk sayısı yüzde 14,4 yükseldi.

TAVUK ETİNDE İLK YARIDA SINIRLI ARTIŞ

Yılın ilk 6 ayında tavuk eti üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 arttı. Ocak-haziran dönemindeki toplam üretim 1 milyon 369 bin 534 ton olarak kayıtlara geçti.

Kesilen tavuk sayısı 123 milyon 325 bin adet olarak kayıtlara geçti.Kesilen tavuk sayısı 123 milyon 325 bin adet olarak kayıtlara geçti.

HAZİRAN VERİLERİNDE AYLIK DEĞİŞİM

Tavuk eti üretimi mayısa göre yüzde 14,8 artarken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 1 azaldı. Mayısta 1 milyar 857 milyon 150 bin adet olan yumurta üretimi, haziranda 1 milyar 838 milyon 966 bin adede geriledi.

Ocak-haziran döneminde yumurta üretimi yüzde 18,6 arttı.Ocak-haziran döneminde yumurta üretimi yüzde 18,6 arttı.

Veriler, ticari olarak faaliyet gösteren kanatlı işletmelerinin tamamına uygulanan aylık anket çalışmasından elde edildi. Hanehalkı yetiştiriciliği ve köy tavukçuluğu istatistiklerin kapsamına dahil edilmedi.

SORU
CEVAP
Haziran ayında ne kadar tavuk eti üretildi?
Tavuk eti üretimi yüzde 14,7 artarak 232 bin 238 tona ulaştı.
Yumurta üretimi ne kadar oldu?
Haziranda 1 milyar 838 milyon 966 bin adet tavuk yumurtası üretildi.
Yumurta üretimi geçen yıla göre ne kadar arttı?
Tavuk yumurtası üretimi yıllık bazda yüzde 21 arttı.
İlk 6 ayda tavuk eti üretimi ne kadar oldu?
Ocak-haziran döneminde 1 milyon 369 bin 534 ton tavuk eti üretildi.
Haziranda kaç tavuk kesildi?
Kesilen tavuk sayısı yüzde 14,4 artarak 123 milyon 325 bin adede yükseldi.
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