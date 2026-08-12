Tavuk eti ve yumurtada üretim arttı! TÜİK'ten haziran karnesi

Ocak-haziran döneminde yumurta üretimi yüzde 18,6 arttı.

Veriler, ticari olarak faaliyet gösteren kanatlı işletmelerinin tamamına uygulanan aylık anket çalışmasından elde edildi. Hanehalkı yetiştiriciliği ve köy tavukçuluğu istatistiklerin kapsamına dahil edilmedi.

SORU

CEVAP

Haziran ayında ne kadar tavuk eti üretildi?

Tavuk eti üretimi yüzde 14,7 artarak 232 bin 238 tona ulaştı.

Yumurta üretimi ne kadar oldu?

Haziranda 1 milyar 838 milyon 966 bin adet tavuk yumurtası üretildi.

Yumurta üretimi geçen yıla göre ne kadar arttı?

Tavuk yumurtası üretimi yıllık bazda yüzde 21 arttı.

İlk 6 ayda tavuk eti üretimi ne kadar oldu?

Ocak-haziran döneminde 1 milyon 369 bin 534 ton tavuk eti üretildi.

Haziranda kaç tavuk kesildi?

Kesilen tavuk sayısı yüzde 14,4 artarak 123 milyon 325 bin adede yükseldi.