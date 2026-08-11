Toplam ciro endeksi haziranda yıllık yüzde 25,8 arttı

Haziranda yıllık bazda en yüksek ciro artışı yüzde 31,3 ile hizmet sektöründe gerçekleşirken, inşaat sektöründeki yüzde 29,9'luk yükseliş de dikkat çekti. Sanayi cirosu yüzde 26,7, ticaret cirosu ise yüzde 23,5 arttı.

TOPLAM CİRODA AYLIK DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayına ilişkin açıkladığı ciro endeksleri, sektörlerin yıllık bazda büyümeyi sürdürdüğünü ortaya koydu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 geriledi. Buna karşılık takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, yıllık bazda yüzde 25,8 artış gösterdi.

Haziranda toplam ciro endeksi aylık bazda yüzde 0,3 geriledi.

SANAYİ CİROSUNDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 26,7

Sanayi sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 yükseldi.

Ancak aylık verilerde sanayi sektöründeki hareketlilik daha zayıf seyretti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, haziranda mayıs ayına göre yüzde 2,7 azaldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YÜZDE 29,9'LUK YÜKSELİŞ

İnşaat sektöründe ciro artışı da yıllık bazda güçlü gerçekleşti. Takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 29,9 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise inşaat sektörünün cirosu aylık bazda yüzde 0,7 geriledi.

İnşaat sektörünün cirosu haziranda yıllık yüzde 29,9 artarken, aylık bazda yüzde 0,7 geriledi.

TİCARET CİROSU YILLIK YÜZDE 23,5 ARTTI

Ticaret sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,5 yükseldi.

Aylık bazda ise ticaret sektöründe artış görüldü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı.

Hizmet sektöründe ciro, haziranda yıllık yüzde 31,3 ve aylık yüzde 0,8 arttı.

HİZMET SEKTÖRÜ YILLIK ARTIŞTA ÖNE ÇIKTI

Hizmet sektörü, haziran verilerinde yıllık ciro artışının en yüksek gerçekleştiği alan oldu. Takvim etkisinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksinde de aylık bazda artış yaşandı. Endeks, haziranda mayıs ayına göre yüzde 0,8 yükseldi.