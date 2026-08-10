Akaryakıt tabelaları yeni haftada yeniden gündemde. Benzine gece yarısından itibaren 1,56 TL zam gelmesi beklenirken, motorin fiyatında ise bugün için herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Özellikle deposunu doldurmak isteyen sürücüler 10 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını merak ediyor. İşte üç büyük şehirde akaryakıtın güncel litre fiyatları…