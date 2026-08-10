Depoyu dolduracaklar dikkat! Motorine zam ya da indirim var mı? 10 Ağustos 2026 akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında yeni haftayla birlikte hareketlilik yaşanıyor. Benzine 1,56 TL zam beklentisi gündeme gelirken araç sahipleri gözlerini motorin fiyatlarına çevirdi. 10 Ağustos 2026 itibarıyla motorinde herhangi bir zam veya indirim bulunmuyor. Peki benzin, motorin ve LPG litre fiyatları bugün ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları…
Akaryakıt tabelaları yeni haftada yeniden gündemde. Benzine gece yarısından itibaren 1,56 TL zam gelmesi beklenirken, motorin fiyatında ise bugün için herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Özellikle deposunu doldurmak isteyen sürücüler 10 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını merak ediyor. İşte üç büyük şehirde akaryakıtın güncel litre fiyatları…
MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?
10 Ağustos 2026 itibarıyla motorin (mazot) fiyatında herhangi bir zam veya indirim bulunmuyor. Akaryakıt fiyatlarında asıl değişiklik benzin grubunda bekleniyor.
Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatına 11 Ağustos Salı gününden itibaren 1,56 TL zam yapılması öngörülüyor. Motorin fiyatlarının ise mevcut seviyelerden satışına devam edilmesi bekleniyor.
TABELALAR NEDEN DEĞİŞİYOR?
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler, uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sürücülerin güncel fiyatları takip etmeleri önem taşıyor.