Borsa yükselişle açıldı! BIST 100’de son durum ne?

Bankacılık endeksi değer kazanırken, holding endeksi geriledi.

EN FAZLA KAZANDIRAN MADENCİLİK

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,58 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda ABD'de zayıf gelen istihdam verilerinin ardından, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artışı tahminlerinin güç kaybetmesinin olumlu etkileri yeni haftaya taşındı.