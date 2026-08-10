Borsa yükselişle açıldı! BIST 100’de son durum ne?
Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı. BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,33 değer kazanarak 13.825,07 puana çıktı. Bankacılık endeksi yükselirken holding endeksi geriledi. İşte 10 Ağustos 2026 itibarıyla piyasalarda son durum.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 13.825,07 puana yükselirken, yatırımcıların gözü yurt içi ve küresel piyasalardan gelecek ekonomik verilerde.
BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,33 yükselişle 13.825,07 puandan başladı. Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 değer kaybederek 13.779,39 puandan tamamladı.
Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 45,68 puan ve yüzde 0,33 artışla 13.825,07 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,28 düştü.
EN FAZLA KAZANDIRAN MADENCİLİK
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,58 ile ulaştırma oldu.
Küresel piyasalarda ABD'de zayıf gelen istihdam verilerinin ardından, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artışı tahminlerinin güç kaybetmesinin olumlu etkileri yeni haftaya taşındı.
ANALİSTLER NE DİYOR?
Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sentix yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.