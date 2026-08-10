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Borsa yükselişle açıldı! BIST 100’de son durum ne?

Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı. BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,33 değer kazanarak 13.825,07 puana çıktı. Bankacılık endeksi yükselirken holding endeksi geriledi. İşte 10 Ağustos 2026 itibarıyla piyasalarda son durum.

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Borsa yükselişle açıldı! BIST 100’de son durum ne?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 13.825,07 puana yükselirken, yatırımcıların gözü yurt içi ve küresel piyasalardan gelecek ekonomik verilerde.

BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,33 yükselişle başladı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,33 yükselişle başladı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,33 yükselişle 13.825,07 puandan başladı. Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 değer kaybederek 13.779,39 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 45,68 puan ve yüzde 0,33 artışla 13.825,07 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,28 düştü.

Bankacılık endeksi değer kazanırken, holding endeksi geriledi.Bankacılık endeksi değer kazanırken, holding endeksi geriledi.

EN FAZLA KAZANDIRAN MADENCİLİK

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,58 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda ABD'de zayıf gelen istihdam verilerinin ardından, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artışı tahminlerinin güç kaybetmesinin olumlu etkileri yeni haftaya taşındı.

Yatırımcıların odağında sanayi üretimi verisi ile küresel piyasalardaki gelişmeler bulunuyor.Yatırımcıların odağında sanayi üretimi verisi ile küresel piyasalardaki gelişmeler bulunuyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sentix yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Soru
Cevap
BIST 100 haftaya nasıl başladı?
Yüzde 0,33 yükselişle 13.825,07 puandan başladı.
BIST 100 önceki günü kaç puandan kapattı?
Cuma gününü 13.779,39 puandan tamamladı.
Bankacılık endeksinde son durum ne?
Bankacılık endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.
Holding endeksi nasıl hareket etti?
Holding endeksi yüzde 0,28 geriledi.
En fazla kazandıran sektör hangisi oldu?
Madencilik sektörü yüzde 0,97 ile en fazla yükselen sektör oldu.
En çok gerileyen sektör hangisi?
Ulaştırma sektörü yüzde 0,58 düşüşle en fazla gerileyen sektör oldu.
Piyasaların gündeminde hangi veriler var?
Yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi Sentix yatırımcı güven endeksi takip edilecek.
BIST 100 için direnç seviyeleri neler?
14.000 ve 14.100 puan direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.
BIST 100 için destek seviyeleri neler?
13.700 ve 13.600 puan destek konumunda bulunuyor.
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