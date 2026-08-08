Kayseri'ye 107 milyar TL'lik yatırım: Ali İhsan Alçı Bulvarı açıldı

Bakan Uraloğlu, "Şimdi de Kayseri şehir içi trafiğine yeni bir soluk katan bu modern bulvarımızın açılışında Kayserili hemşerilerimizle bir aradayız. İşte tam da burada bir kez daha görüyoruz ki hem Bakanlığımız hem de AK Parti belediyelerimiz olarak ne kadar uyum içinde ne kadar omuz omuza çalışıyoruz. Merkezî hükümet ile yerelin aynı hedefe kilitlenmesi, aynı gayreti göstermesi, Kayseri gibi güzel şehirlerimizi daha da ileriye taşıyor." şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri programı kapsamında Ali İhsan Alçı Bulvarı'nın açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, gün içinde Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın yapım çalışmalarını yerinde incelediklerini belirterek çalışmaların planlandığı gibi ilerlediğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.

OSMAN KAVUNCU BULVARI İLE ERKİLET BULVARI ARASINDAKİ MESAFE KISALDI

Ali İhsan Alçı Bulvarı hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"3,5 kilometre uzunluğunda çift yönlü olarak inşa edilen Ali İhsan Alçı Bulvarı sayesinde Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı arasındaki mesafe ciddi bir şekilde kısaltılarak; Kayseri'de trafik akışını düzenleyecek, şehrimizin çehresini güzelleştirecek ve vatandaşlarımıza daha konforlu, hızlı bir ulaşım imkânı sunacak çok modern bir yol projesi. Üstelik 7 kilometrelik bisiklet yoluyla da hem çevreye duyarlı hem de sağlıklı ulaşımı destekleyen örnek bir koridor da olmuştur. Projeyi hayata geçiren Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

KAYSERİ'NİN ULAŞTIRMA VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 107 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 24 yılda karayolundan demiryoluna, havayolundan haberleşme alanına kadar Kayseri'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 107 milyar lira üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Uraloğlu, "Bu yatırımların her birinde, AK Parti belediyelerimizle kurduğumuz güçlü iş birliğinin ve ahenkli çalışmanın izlerini görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki; birlikte yürüdüğümüzde, birlikte ürettiğimizde, milletimizin hizmetine çok daha hızlı ve kalıcı eserler kazandırıyoruz." diye konuştu.