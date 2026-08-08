Kayseri'ye 107 milyar TL'lik yatırım: Ali İhsan Alçı Bulvarı açıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri'de Ali İhsan Alçı Bulvarı’nın açılış törenine katıldı. Kayseri’ye son 24 yılda 107 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını belirten Uraloğlu, Yerköy-Kayseri YHT projesi tamamlandığında Ankara-Kayseri arasının 1 saat 45 dakikaya düşeceğini müjdeledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri programı kapsamında Ali İhsan Alçı Bulvarı'nın açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, gün içinde Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın yapım çalışmalarını yerinde incelediklerini belirterek çalışmaların planlandığı gibi ilerlediğini belirtti.
Bakan Uraloğlu, "Şimdi de Kayseri şehir içi trafiğine yeni bir soluk katan bu modern bulvarımızın açılışında Kayserili hemşerilerimizle bir aradayız. İşte tam da burada bir kez daha görüyoruz ki hem Bakanlığımız hem de AK Parti belediyelerimiz olarak ne kadar uyum içinde ne kadar omuz omuza çalışıyoruz. Merkezî hükümet ile yerelin aynı hedefe kilitlenmesi, aynı gayreti göstermesi, Kayseri gibi güzel şehirlerimizi daha da ileriye taşıyor." şeklinde konuştu.
OSMAN KAVUNCU BULVARI İLE ERKİLET BULVARI ARASINDAKİ MESAFE KISALDI
Ali İhsan Alçı Bulvarı hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"3,5 kilometre uzunluğunda çift yönlü olarak inşa edilen Ali İhsan Alçı Bulvarı sayesinde Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı arasındaki mesafe ciddi bir şekilde kısaltılarak; Kayseri'de trafik akışını düzenleyecek, şehrimizin çehresini güzelleştirecek ve vatandaşlarımıza daha konforlu, hızlı bir ulaşım imkânı sunacak çok modern bir yol projesi. Üstelik 7 kilometrelik bisiklet yoluyla da hem çevreye duyarlı hem de sağlıklı ulaşımı destekleyen örnek bir koridor da olmuştur. Projeyi hayata geçiren Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
KAYSERİ'NİN ULAŞTIRMA VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 107 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM
Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 24 yılda karayolundan demiryoluna, havayolundan haberleşme alanına kadar Kayseri'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 107 milyar lira üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Uraloğlu, "Bu yatırımların her birinde, AK Parti belediyelerimizle kurduğumuz güçlü iş birliğinin ve ahenkli çalışmanın izlerini görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki; birlikte yürüdüğümüzde, birlikte ürettiğimizde, milletimizin hizmetine çok daha hızlı ve kalıcı eserler kazandırıyoruz." diye konuştu.
Kayseri'nin 2002 yılında 83 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 652 kilometreye çıkardıklarını da ifade eden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bitümlü Sıcak Karışım kaplamalı yol ağımızı 1 kilometreden 512 kilometreye yükselterek yollarımızı daha güvenli ve konforlu hale getirdik. Kayseri'yi; Niğde'ye, Nevşehir'e, Sivas'a, Adana'ya, Yozgat'a bölünmüş yollarla bağladık. Kayseri-Sivas Yolu'nu, Kayseri-Niğde Devlet Yolu'nu, Kayseri- Kuzey ve Güney Çevre Yollarını, Sarıoğlan Yolu'nu, Pınarbaşı-Gürün Ayrımı-Şarkışla Yolu'nu, Tomarza Çevre Yolu gibi nice projeyi bölünmüş yol olarak tamamladık. Niğde- Yeşilhisar Ayrımı-Yahyalı Yolu, Kayseri-Sivas Ayrımı-Özvatan Yolu, Develi- Tomarza Yolu ve Yahyalı- Mansurlu gibi yolları da yeniledik, standartlarını yükselttik, Mimar Sinan Köprülü Kavşağını hizmete açtık. Boğazköprü ve Bağlantı Yollarını hizmete sunduk. Derevenk Viyadüğünü bitirdik. Bugün itibariyle de 14 karayolu projesinin yapımına devam ediyoruz."
"KAYSERİ'NİN 294 KİLOMETRELİK KONVANSİYONEL DEMİRYOLU HATTININ TAMAMINI YENİLEDİK"
Kayseri'nin karayolu ağını güçlendirdikleri gibi demiryolu ve havayolu yatırımlarına da büyük önem verdiklerini anlatan Bakan Uraloğlu, "Kayseri'nin 294 kilometrelik konvansiyonel demiryolu hattının tamamını yeniledik ve modernize ettik. Boğazköprü-Ulukışla-Yenice ve Mersin-Yenice-Adana-Toprakkale arasını elektrikli ve sinyalli hale getirdik. Kayseri-Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattı'nı inşa ettik." dedi.
Bu sabah inceledikleri Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile entegre olacağını ve Kayseri'yi doğrudan yüksek hızlı tren konforuyla tanıştıracağını söyledi. Bakan Uraloğlu, "Yılda 5,5 milyon yolcu ve 3 milyon ton yük taşıma imkânına kavuşacağız. Mevcut demiryoluyla 7 saat süren Ankara-Kayseri arasını 1 saat 45 dakikaya düşüreceğiz. İstanbul'a ise 5 saatte hızlı ve ekonomik ulaşım imkânı sağlayacağız. Yine, Ülkemizin önemli turizm merkezleri; Antalya, Konya ve Kapadokya bölgesini Kayseri'ye ve dolayısıyla yüksek hızlı demiryolu ağına bağlayacak Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya Demiryolu Projesini de hayata geçirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
"KAYSERİ'NİN GELİŞİMİ, TOPLUMUN KALKINMASI VE TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNE ULAŞMADA GEREKLİ HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ"
Uraloğlu ayrıca, Kayseri'nin ulaşım ve altyapısını daha da geliştirmeye devam edeceklerini dile getirerek sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Özellikle gündemimizde olan; Ankara-Niğde Otoyolu'na Kayseri otoyol bağlantısı, Yeşilhisar-Güzelöz-Ürgüp Yolu, Kayseri Kuzey Çevre Yolu üstyapı onarım işi ki gün içerisinde incelemelerde bulunduk. Elbette biz otoyolumuzu yaparak Kayseri'nin ulaşımını rahatlattık. Ancak Nevşehir üzerinden doğrudan Kayseri'ye bağlanacak otoyolun çalışmalarına da başlamıştık. Hedefimiz bu sene sonu proje çalışmalarını bitirmektir. Belki birkaç ay sarkabilir, inşallah bitirdikten sonra yapım noktasında da ilimizin yöneticileri ile beraber hayata geçireceğiz."