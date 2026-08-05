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THY açıkladı: İlk yarıda 18,8 milyar TL kar

Türk Hava Yolları (THY), 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, ocak-haziran döneminde 18 milyar 864 milyon lira konsolide net kar elde ederken, satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artırarak 585 milyar 69 milyon liraya çıkardı.

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THY açıkladı: İlk yarıda 18,8 milyar TL kar

Türk Hava Yolları'nın (THY) yılın ilk 6 ayına ait finansal sonuçları belli oldu. Küresel havacılıkta büyümesini sürdüren şirket, bu dönemde 18 milyar 864 milyon lira konsolide net kar açıkladı. THY'nin satış gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gösterdi.

(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

THY FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

Türk Hava Yollarının (THY) konsolide net karı yılın ilk yarısında 18 milyar 864 milyon lira oldu.

THY, finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

Türk Hava Yolları, 2026 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı.Türk Hava Yolları, 2026 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı.

THY'NİN SATIŞ GELİRLERİ YÜZDE 43 ARTTI

Buna göre şirketin bu yılın ocak-haziran döneminde konsolide net karı 18 milyar 864 milyon lira oldu. Şirket geçen yılın ilk altı ayında 25 milyar 13 milyon lira kar elde etmişti. Öte yandan şirketin satışları ise ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 585 milyar 69 milyon liraya çıktı.

Şirketin ocak-haziran dönemindeki konsolide net kârı 18 milyar 864 milyon lira oldu.Şirketin ocak-haziran dönemindeki konsolide net kârı 18 milyar 864 milyon lira oldu.

Şirketin yılın ilk çeyreğine göre toplam varlıkları ise yüzde 9 artışla 2 trilyon 360 milyar 37 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde net borç ise yüzde 17 artışla 620 milyar 378 milyon liraya yükseldi.

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