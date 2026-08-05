THY açıkladı: İlk yarıda 18,8 milyar TL kar

Türk Hava Yolları'nın (THY) yılın ilk 6 ayına ait finansal sonuçları belli oldu. Küresel havacılıkta büyümesini sürdüren şirket, bu dönemde 18 milyar 864 milyon lira konsolide net kar açıkladı. THY'nin satış gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gösterdi.

Türk Hava Yolları, 2026 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı.

THY'NİN SATIŞ GELİRLERİ YÜZDE 43 ARTTI

Buna göre şirketin bu yılın ocak-haziran döneminde konsolide net karı 18 milyar 864 milyon lira oldu. Şirket geçen yılın ilk altı ayında 25 milyar 13 milyon lira kar elde etmişti. Öte yandan şirketin satışları ise ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 585 milyar 69 milyon liraya çıktı.