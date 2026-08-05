AB'nin 1 Temmuz 2026 itibarıyla düşük tutarlı e-ticaret gönderilerine yönelik "de minimis" uygulamasını sona erdirmesinin ardından Türkiye, ihracatçıların rekabet avantajını koruyacak yeni bir uygulamayı devreye aldı. Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi kapsamında gerçekleştirilen uygun gönderiler için elektronik A.TR Belgesi saniyeler içinde oluşturulabilecek.

Ticaret Bakanlığı, AB'ye yönelik düşük tutarlı e-ticaret gönderileri için A.TR Belgesi'ni dijital ortama taşıdı. (Görsel: Takvim foto arşivi)

A.TR BELGESİ DİJİTAL ORTAMDA HAZIRLANIYOR

Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni elektronik altyapı, Avrupa Birliği ülkelerine Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi (BGB) ile gönderilen ve değeri 150 avroyu aşmayan ürünler için A.TR Dolaşım Belgesi'nin otomatik olarak düzenlenmesini sağlıyor. Böylece manuel belge hazırlama süreci büyük ölçüde ortadan kaldırılıyor.

HIZLI KARGO ŞİRKETLERİ VE POSTA İDARESİ SİSTEME DAHİL EDİLDİ

BGB üzerinde yer alan bilgilerden yararlanarak çalışan sistem, Ticaret Bakanlığı tarafından operatör yetkisi verilen hızlı kargo firmaları ile posta idaresinin kullanımına 3 Temmuz 2026 tarihinde açıldı. Elektronik belge altyapısı sayesinde işlemler daha kısa sürede tamamlanırken, ihracat süreçlerinde dijitalleşme de güçlenmiş oldu.

Yeni elektronik sistem, ihracatçıların belge hazırlama sürecini saniyeler içinde tamamlamasını sağlıyor. (Görsel: Takvim foto arşivi)

İHRACATÇILAR İÇİN MALİYETLERİN AZALMASI HEDEFLENİYOR

Avrupa Birliği'nin 150 avroluk gümrük vergisi muafiyetini kaldırmasının ardından devreye alınan elektronik A.TR uygulaması, Türk ihracatçılarının ek maliyetlerle karşılaşmasının önüne geçmeyi amaçlıyor. Sistem sayesinde özellikle e-ihracat yapan firmaların Avrupa pazarındaki rekabet gücünün korunması hedefleniyor.

İLK ELEKTRONİK A.TR BELGESİ KADIN GİRİŞİMCİYE VERİLDİ

Yeni uygulama kapsamında düzenlenen ilk elektronik A.TR Dolaşım Belgesi, girişimci Merve Özçelik'in ihracat işlemi için oluşturuldu. Ailesiyle birlikte geleneksel yöntemlerle deri ürünleri üreten Özçelik, hazırladığı kişiselleştirilmiş ürünleri uluslararası e-ticaret platformları üzerinden başta ABD olmak üzere birçok ülkeye gönderiyor.

Elektronik belge sistemi sayesinde ihracat işlemlerini daha hızlı tamamlayabilen Özçelik, dijital altyapının sağladığı kolaylıklardan yararlanan ilk ihracatçılar arasında yer aldı.

Elektronik A.TR sistemi, ihracat süreçlerinde zaman kaybını en aza indirmeyi hedefliyor. (Görsel: Takvim foto arşivi)

İLK BELGE TÖRENLE TAKDİM EDİLDİ

Elektronik ortamda oluşturulan ilk A.TR Dolaşım Belgesi, düzenlenen törenle Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından Merve Özçelik'e teslim edildi. Bakan Bolat, törende yaptığı değerlendirmede kadın girişimcilerin ve KOBİ'lerin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracak dijital uygulamaları geliştirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

DİJİTAL İHRACAT ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Hayata geçirilen elektronik A.TR sistemiyle birlikte Türkiye'nin e-ihracat süreçlerinde hız, verimlilik ve işlem güvenliğinin artırılması amaçlanıyor. Bakanlık, dijital dönüşüm adımlarının özellikle küçük işletmeler ve kadın girişimcilerin küresel pazarlarda daha güçlü şekilde yer almasına katkı sağlamasını bekliyor.