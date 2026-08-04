En düşük emekli aylığı fark ödemeleri 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacak

Temmuz ayında yürürlüğe giren en düşük emekli aylığı düzenlemesi kapsamında yapılacak fark ödemeleri için beklenen tarih açıklandı. En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye çıkarılması nedeniyle oluşan ödeme farkları, 7 Ağustos 2026 Cuma günü hesaplara aktarılacak. Ödemeler, emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılırken, fark tutarları aynı gün itibarıyla çekilebilecek.

FARK ÖDEMELERİ 7 AĞUSTOS'TA YAPILACAK

En düşük emekli aylığı artışından kaynaklanan aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 Cuma günü hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılacak. Ödemeler, emeklilerin maaşlarını almakta oldukları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılacak.

BAŞVURU YAPILMASI GEREKMİYOR

Fark ödemesinden yararlanacak emeklilerin herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek bulunmuyor. Hak sahipleri, ödemelerini belirtilen tarihten itibaren maaş aldıkları banka şubeleri, ATM'ler, internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kullanabilecek.

Fark ödemeleri, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 7 Ağustos'ta hak sahiplerinin banka hesaplarına otomatik olarak yatırılacak. (Görsel: Takvim foto arşivi)

DÜZENLEME EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINI KAPSIYOR

Yapılacak ödeme, en düşük emekli aylığının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle oluşan maaş farkını kapsıyor. Böylece düzenlemeden yararlanan emeklilerin aylık farkları, 7 Ağustos'ta hesaplarına yatırılmış olacak.

EMEKLİ VE MEMURLARIN ZAM SÜRECİ TAMAMLANDI

Temmuz ayında yapılan maaş düzenlemeleriyle birlikte milyonlarca memur ve emekli yeni zamlı aylıklarını almaya başladı. Kamu çalışanları ile memur emeklilerine enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı uygulanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları da enflasyon oranına göre artırıldı.

Yapılan düzenleme kapsamında memurlar ve 4C statüsündeki memur emeklileri, yüzde 6,09 oranındaki enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 13,52 oranında maaş artışı aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 17,76 olarak belirlendi.

Zam oranlarının netleşmesinin ardından en düşük emekli maaşı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltildi. Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından resmen yürürlüğe girdi.

ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA YATIRILDI

SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17-28 Temmuz tarihleri arasında alırken, Bağ-Kur emeklilerine ödemeler 25-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Böylece tüm emekliler yeni maaşlarını hesaplarında görmüş oldu.

TEMMUZ ENFLASYONU OCAK ZAMMI İÇİN İLK VERİYİ VERDİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,78 arttı. Bu oran, son altı yılın en düşük temmuz ayı enflasyon artışı olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda Ocak 2027'de emeklilere yapılacak maaş artışı için ilk veri de ortaya çıkmış oldu.

OCAK 2027 İÇİN ÜÇ FARKLI ZAM SENARYOSU



Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ile Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ve İstanbul Üniversitesi'nin enflasyon tahminleri, Ocak 2027 dönemine ilişkin farklı zam senaryolarını gündeme getirdi.



Mevcut beklentilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ilk ayında alacağı zam oranının yüzde 7 ile yüzde 10,67 arasında şekillenmesi öngörülüyor. Nihai oran ise önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verilerinin ardından kesinleşecek.