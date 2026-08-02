MÜKELLEFİN HAZIRLIK SÜRECİ KOLAYLAŞACAK Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, VDK, bu uygulamayla vergi incelemelerinde mükelleflerin hazırlık süreçlerini kolaylaştırmayı, denetimlerin daha kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlamayı ve dijital denetim altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, devreye alacağı İncelemeye Hazırlık Dosyası (VDK-İHD) uygulamasıyla hem elektronik inceleme altyapısını güçlendirecek hem de mükelleflere inceleme öncesinde düzeltme yapma imkanı tanıyacak.

İncelemeye Hazırlık Dosyası uygulaması devreye alınıyor. (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Uygulama, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından geliştirilen Vergi İçin Standart Denetim Dosyası metodolojisi esas alınarak Türkiye'nin denetim ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirildi.

TALEP EDİLEN BİLGİ VE BELGELERDE STANDART



Bu programla, vergi incelemelerinde talep edilen bilgi ve belgeler standart hale getirilecek. Mükellefler, kendilerinden hangi bilgi ve belgelerin beklendiğini inceleme başlamadan önce elektronik ortamda görebilecek, hazırlıklarını yeterli süre içinde tamamlayarak, inceleme sürecine daha etkin şekilde katılabilecek. Uygulama sayesinde mükellefler tarafından hazırlanan bilgi ve belgeler, elektronik ortamda standart formatlarda VDK'ye iletilecek.

İncelemeye Hazırlık Dosyası Uygulaması, aynı zamanda kapsamlı bir mükellef rehberliği platformu olarak da tasarlandı. Dilekçe ve Bilgi Verme Sistemi üzerinden kullanılacak uygulamada kullanıcı dostu ekranlar, adım adım yönlendiren sihirbazlar, açıklama kutuları, uygulama kılavuzları, yükleme rehberleri, eğitim videoları yer alacak. Böylece, mükelleflerin ilave desteğe ihtiyaç duymadan hazırlık dosyalarını doğru ve eksiksiz şekilde oluşturabilmesi sağlanacak.