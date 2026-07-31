Türkiye'nin haziran ihracatı 24,9 milyar dolara yükseldi

Yılın ilk altı aylık döneminde ise ihracat 135 milyar 980 milyon dolara yükselirken, ithalat 189 milyar 120 milyar dolar seviyesine çıktı. Böylece dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artışla 53 milyar 140 milyon dolara ulaşırken, ihracatın ithalatı karşılama oranında da gerileme yaşandı.

HAZİRANDA İHRACAT VE İTHALAT BİRLİKTE YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan geçici dış ticaret verilerine göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında haziran ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,7 artış göstererek 24 milyar 915 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 23 yükselişle 35 milyar 285 milyon dolar olarak kaydedildi.

Bu gelişmelerle birlikte dış ticaret açığı geçen yılın haziran ayındaki 8 milyar 218 milyon dolardan 10 milyar 370 milyon dolara yükseldi. Böylece açıkta yıllık bazda yüzde 26,2 artış yaşandı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 71,4'ten yüzde 70,6'ya geriledi.

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 7,4 artarak 53,1 milyar dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 71,9'a geriledi.

İLK ALTI AYDA DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI

Ocak-haziran döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 135 milyar 980 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat yüzde 4,6 yükselişle 189 milyar 120 milyon dolar oldu.

İlk altı aylık süreçte dış ticaret açığı yüzde 7,4 artışla 53 milyar 140 milyon dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72,6'dan yüzde 71,9'a düştü.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARETTE TABLO

Enerji ürünleri ile parasal olmayan altın hariç tutulduğunda haziran ayında ihracat yüzde 23,2 artarak 23 milyar 302 milyon dolara yükseldi. Aynı kapsamda ithalat ise yüzde 24,3 artışla 28 milyar 16 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu kalemler hariç hesaplanan dış ticaret açığı 4 milyar 713 milyon dolar olurken, dış ticaret hacmi yüzde 23,8 artışla 51 milyar 318 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 83,2 olarak hesaplandı.

İMALAT SANAYİSİ İHRACATTAKİ AĞIRLIĞINI KORUDU

Haziran ayında toplam ihracatın yüzde 93,7'sini imalat sanayisi ürünleri oluşturdu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5 olurken, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde de benzer tablo devam etti. İmalat sanayisinin ihracattaki payı yüzde 93,8 olarak hesaplanırken, tarım sektörünün payı yüzde 3,7, madenciliğin payı ise yüzde 1,8 oldu.

İTHALATTA ARA MALLARI ÖNE ÇIKTI

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre haziran ayında ithalatın yüzde 71,4'ünü ara malları oluşturdu. Sermaye malları ile tüketim mallarının payı ise ayrı ayrı yüzde 14,2 olarak kaydedildi.

Yılın ilk altı ayında da ara malları ithalatın yüzde 71,5'ini oluştururken, sermaye mallarının payı yüzde 14, tüketim mallarının payı ise yüzde 14,1 olarak belirlendi.

Haziranda ihracatta Almanya, ithalatta ise Çin ilk sırada yer alırken, yılın ilk altı ayında da her iki ülke lider konumunu korudu.

ALMANYA İHRACATTA, ÇİN İTHALATTA İLK SIRADA

Haziran ayında en fazla ihracat 1 milyar 971 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Almanya'yı ABD, İtalya, Birleşik Krallık ve İspanya izledi. İlk beş ülkeye yapılan satışlar toplam ihracatın yüzde 29'unu oluşturdu.

Ocak-haziran döneminde de Almanya 11 milyar 245 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korudu. ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa en fazla ihracat yapılan diğer ülkeler oldu.

İthalatta ise haziran ayında ilk sırada 5 milyar 276 milyon dolarla Çin yer aldı. Çin'i Rusya, Almanya, ABD ve İtalya takip etti. İlk beş ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatın yüzde 41,6'sını oluşturdu.

İlk altı aylık dönemde de Çin 26 milyar 310 milyon dolarla en fazla ithalat yapılan ülke olurken, Rusya, Almanya, ABD ve İsviçre ilk beş içerisinde yer aldı.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre haziran ayında bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 1,8 azalırken, ithalat yüzde 7,1 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış yıllık verilere göre ise ihracat yüzde 7,9, ithalat ise yüzde 8,7 artış gösterdi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN PAYI

İmalat sanayisi ürünleri haziran ayında toplam ihracatın yüzde 93,7'sini oluştururken, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ihracatı içindeki payı yüzde 4,4 olarak hesaplandı. Ocak-haziran döneminde bu oran yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşti.

İthalatta ise imalat sanayisi ürünlerinin toplam payı haziranda yüzde 81,3 olurken, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ithalatı içindeki payı yüzde 12,1 olarak kaydedildi. İlk altı aylık dönemde bu oran yüzde 12 oldu.

Haziranda yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ihracatındaki payı yüzde 4,4, ithalatındaki payı ise yüzde 12,1 olarak gerçekleşti. (Görsel: AA)

ÖZEL TİCARET SİSTEMİ VERİLERİ

Özel Ticaret Sistemi'ne göre haziran ayında ihracat yüzde 23,8 artışla 22 milyar 720 milyon dolara, ithalat ise yüzde 27,1 yükselişle 33 milyar 193 milyon dolara ulaştı.

Bu sistemde dış ticaret açığı yüzde 34,9 artarak 10 milyar 473 milyon dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70,3'ten yüzde 68,4'e geriledi.

Ocak-haziran döneminde ise Özel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat yüzde 4,4 artışla 124 milyar 604 milyon dolara, ithalat yüzde 5,9 yükselişle 178 milyar 777 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı yüzde 9,5 artışla 54 milyar 173 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69,7 olarak gerçekleşti.