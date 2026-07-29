2025 Aile Yılı kapsamında güncellenen destek programından bugüne kadar 1 milyon 201 bin 173 çocuk yararlandı. Bakanlık, doğum yardımı kapsamında toplam 1 milyon 175 bin 601 anneye 22,5 milyar lira ödeme yaptı.

Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri hak sahibi annelerin hesaplarına yatırıldı. (Görsel: Takvim foto arşivi)

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ HESAPLARA AKTARILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Göktaş, ailelerin ekonomik olarak desteklenmesi ve çocuk sahibi olmanın teşvik edilmesi amacıyla yürütülen uygulamanın düzenli şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı tutarları yeniden düzenlenmişti. Buna göre 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik ödeme yapılırken, ikinci çocuk için aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek sağlanıyor.

Doğum yardımı uygulamasından bugüne kadar 1 milyon 201 bin 173 çocuk yararlandı. (Görsel: Takvim foto arşivi)

1,2 MİLYON ÇOCUĞA DESTEK ULAŞTI

Doğum yardımı uygulamasından bugüne kadar 1 milyon 201 bin 173 çocuğun yararlandığı bildirildi. Bu çocukların 500 bin 632'sinin ailelerin ilk çocuğu, 368 bin 288'inin ikinci çocuğu, 332 bin 253'ünün ise üçüncü veya daha sonraki çocuk olduğu açıklandı.

Bakan Göktaş, iki ve daha fazla çocuğu bulunan 27 bin 547 hak sahibinin bulunduğunu belirterek, ikinci, üçüncü ve üzeri sıradaki toplam 700 bin 541 çocuk için her ay düzenli ödeme gerçekleştirildiğini aktardı.

Doğum yardımı kapsamında bugüne kadar ailelere toplam 22,5 milyar lira aktarıldı. (Görsel: Takvim foto arşivi)

TOPLAM ÖDEME 22,5 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Temmuz ayı ödemelerinin de yapılmasıyla birlikte doğum yardımından yararlanan toplam 1 milyon 175 bin 601 annenin hesabına bugüne kadar 22,5 milyar lira aktarıldı.

Göktaş, doğum yardımlarının aileleri destekleyen önemli sosyal politika araçlarından biri olduğunu belirterek, aile yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLİYOR

Doğum yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden veya "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.

Başvurusu onaylanan aileler, ödemelerinin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını mobil uygulama üzerinden takip edebiliyor.

Doğum desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. (Görsel: Takvim foto arşivi)

ÖDEMELER 5 YAŞINA KADAR DEVAM EDECEK

Doğum yardımı ödemeleri Halkbank aracılığıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Düzenli ödeme kapsamındaki destekler, ilgili şartların devam etmesi halinde çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz şekilde sürdürülecek.