İSTANBUL'DA KİRALAR (TL/Ay)

İlçe 2023 2024 2025 2026 1 Yıllık Değişim (%) 2 Yıllık Değişim (%) 3 Yıllık Değişim Beşiktaş 22.500 35.000 45.000 56.000 24 60 2.5 kat Şişli 19.500 30.000 37.500 46.500 24 55 2.4 kat Kağıthane 18.000 25.000 30.000 37.500 25 50 2.1 kat Kadıköy 22.500 35.000 45.000 56.000 24 60 2.5 kat Üsküdar 15.000 27.000 32.500 43.000 32 59 2.9 kat Maltepe 14.500 23.000 30.000 40.500 35 76 2.8 kat Kartal 15.000 22.000 27.000 37.000 37 68 2.5 kat Bakırköy 16.000 27.500 32.500 44.000 35 60 2.8 kat Avcılar 10.000 20.000 23.000 30.000 30 50 3 kat

Ankara'da en uygun kira seçenekleri Etimesgut'ta bulunuyor.

ANKARA'DA EN UYGUN SEÇENEK ETİMESGUT

Başkent Ankara da köklü üniversiteleri nedeniyle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği şehirlerden biri olmayı sürdürüyor. Öğrencilerin ağırlıklı olarak Bahçelievler, Beşevler, Emek, 100. Yıl, Cebeci, Kolej, Kurtuluş, Gazi, Beştepe, Yapracık, Turkuaz ve Yukarıyurtçu mahallelerini tercih ettiği belirtiliyor.

Son bir yılda kira artış hızında yavaşlama görülmesine rağmen özellikle deprem sonrası artan göç nedeniyle kira seviyeleri yüksekliğini koruyor. Ankara'da en uygun kira seçenekleri ortalama 25 bin TL ile Etimesgut'ta bulunurken, Çankaya'da kira bedelleri yaklaşık iki katına kadar yükseliyor.

Son üç yılda öğrenci şehirlerinde kira bedelleri arttı.

İZMİR'DE 2+1 DAİRELER 28 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

İzmir'de yapılan değerlendirmeye göre yaklaşık 100 metrekare büyüklüğündeki 2+1 öğrenci evlerinin kira bedelleri 28 bin TL seviyesinden başlıyor. En uygun seçenekler Buca'da yer alırken, Konak/Üçyol'da ortalama kira 29 bin 500 TL, Çiğli'de 30 bin 500 TL, Balçova'da 36 bin TL ve Bornova'da 37 bin 500 TL olarak belirlendi.

Kentte son bir yılda kira artış oranlarının yüzde 24 ila yüzde 28 arasında gerçekleştiği ifade edildi.

Erzurum, Trabzon ve Kayseri en uygun kira seçenekleri sunan şehirler arasında yer aldı.

KİRA ARTIŞ HIZI SON 58 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Konut kiraları yüksek seviyesini korurken, artış hızında ise yavaşlama dikkat çekiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre haziran ayında yeni kiraya verilen konutlarda yıllık nominal kira artışı yüzde 29,21 olarak gerçekleşti. Böylece son 58 ayın en düşük yıllık kira artışı kaydedildi.



Aynı dönemde reel bazda kira değişimi yüzde 2,2 gerilerken, aylık kira artışı yüzde 2,3 ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar, bu yükselişte yaz aylarıyla birlikte artan taşınma hareketliliğinin etkili olduğuna dikkat çekiyor.



Öte yandan bu ay sözleşmesini yenileyen konut ve iş yeri kiracıları için uygulanabilecek azami kira artış oranı, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre yüzde 32,03 olarak hesaplandı. Böylece yeni kiracılar için oluşan kira artış oranı, mevcut kiracılara uygulanabilecek zam oranının altında kaldı.

TÜRKİYE GENELİNDE ORTALAMA KİRA 25 BİN TL'Yİ AŞTI

2026 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye genelinde yaklaşık 100 metrekare büyüklüğündeki bir konutun ortalama kira bedeli 25 bin 863 TL'ye yükseldi. Aynı rakam 2025'in ikinci çeyreğinde 19 bin 119 TL, 2024 yılında ise 13 bin 456 TL olarak hesaplanmıştı.

İstanbul'da ortalama kira 44 bin 332 TL'ye ulaşırken, bu rakam 2025'in aynı döneminde 30 bin 519 TL, 2024 yılında ise 20 bin 588 TL seviyesindeydi. Böylece iki yıllık kira artışı yüzde 115'i aştı.

Ankara'da ortalama kira 23 bin 921 TL'ye yükselirken, geçen yıl aynı dönemde 17 bin 871 TL, 2024 yılında ise 11 bin 537 TL olarak kaydedildi.

İzmir'de ise ortalama kira bedeli 28 bin 540 TL'ye çıktı. Geçen yıl aynı dönemde 21 bin 797 TL olan ortalama kira, 2024 yılında 15 bin 144 TL seviyesindeydi.

2026'da öğrenci evlerinde kira fiyatları şehirden şehre önemli farklılık gösteriyor.

ÖĞRENCİ ŞEHİRLERİNDE KİRALIK KONUT PİYASASI HAREKETLENDİ

İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Eskişehir, Konya, Bursa, Kocaeli ve Kayseri gibi öğrenci nüfusunun yoğun olduğu şehirlerde de kiralık konut piyasası hareketlenmeye başladı. TSKB Gayrimenkul Değerleme'nin araştırmasına göre son üç yılda öğrenci şehirlerinde kira bedelleri güçlü bir yükseliş gösterdi.

2023 yılında birçok şehirde yaklaşık 100 metrekarelik 2+1 dairelerin kiraları 7 bin ila 11 bin TL arasında değişirken, 2026 itibarıyla bu rakamlar 15 bin 500 TL'den başlayıp 28 bin 500 TL seviyelerine kadar yükseldi.

Araştırmaya göre öğrenci şehirleri arasında en uygun kira bedelleri Erzurum, Trabzon ve Kayseri'de bulunuyor. İncelenen 14 il içerisinde ortalama kira bedelinin 20 bin TL'nin altında kaldığı yalnızca bu üç şehir yer aldı. En yüksek kira bedelleri ise Antalya, Muğla ve Kocaeli'nde ölçüldü.

Uzmanlar, öğrenci şehirlerinde kiraların yükselmeye devam ettiğini ancak önceki yıllara kıyasla artış hızının belirgin şekilde yavaşladığını değerlendiriyor.

Haber: Seda Tabak