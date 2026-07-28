Üniversite sonuçları sonrası barınma arayışı başladı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de kira fiyatları
Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca aday için tercih süreci başlarken, şehir dışında eğitim almayı planlayan öğrenciler için barınma konusu da gündeme geldi. Özellikle büyükşehirlerdeki kira fiyatları, öğrenciler ve aileleri açısından barınma maliyetlerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Yapılan son araştırmalar ise öğrenci evlerinin yoğun bulunduğu bölgelerde kira bedellerinin önceki yıllara kıyasla yükseldiğini gösteriyor.
Üniversitelerin açılmasına aylar kala kiralık konut piyasasında hareketlilik yeniden hız kazandı. Türkiye'nin öğrenci yoğunluğu yüksek şehirlerinde yapılan incelemeye göre, yaklaşık 100 metrekare büyüklüğündeki 2+1 dairelerin kira bedelleri birçok ilde 15 bin 500 TL'den başlarken, bazı bölgelerde 50 bin TL'nin üzerine kadar çıkıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de öğrencilerin en çok tercih ettiği semtlerde yüksek kira bedelleri dikkat çekiyor.
İSTANBUL'DA KİRA FİYATLARI
TSKB Gayrimenkul Değerleme'nin araştırmasına göre İstanbul, bu yıl da üniversite adaylarının en çok tercih ettiği şehirlerin başında yer alıyor. 2024-2025 döneminde kira artış hızında görece bir yavaşlama yaşansa da, 2025-2026 döneminde kiralık konut piyasasında yeniden yükseliş eğilimi görüldü. Bazı ilçelerde yıllık kira artışlarının yüzde 30'un üzerine çıkması, öğrenci konutlarına yönelik talebin canlılığını koruduğunu gösteriyor. Son üç yılda ise kira bedellerinde yaklaşık üç kata varan artış yaşandı.
İstanbul'da öğrencilerin yoğun olarak tercih ettiği ilçeler arasında en yüksek ortalama kira bedeli 56 bin TL ile Beşiktaş ve Kadıköy'de ölçüldü. Bu ilçeleri sırasıyla 46 bin 500 TL ile Şişli, 44 bin TL ile Bakırköy, 43 bin TL ile Üsküdar, 40 bin 500 TL ile Maltepe, 37 bin 500 TL ile Kağıthane, 37 bin TL ile Kartal ve 30 bin TL ile Avcılar takip etti.
ANKARA'DA EN UYGUN SEÇENEK ETİMESGUT
Başkent Ankara da köklü üniversiteleri nedeniyle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği şehirlerden biri olmayı sürdürüyor. Öğrencilerin ağırlıklı olarak Bahçelievler, Beşevler, Emek, 100. Yıl, Cebeci, Kolej, Kurtuluş, Gazi, Beştepe, Yapracık, Turkuaz ve Yukarıyurtçu mahallelerini tercih ettiği belirtiliyor.
Son bir yılda kira artış hızında yavaşlama görülmesine rağmen özellikle deprem sonrası artan göç nedeniyle kira seviyeleri yüksekliğini koruyor. Ankara'da en uygun kira seçenekleri ortalama 25 bin TL ile Etimesgut'ta bulunurken, Çankaya'da kira bedelleri yaklaşık iki katına kadar yükseliyor.
İZMİR'DE 2+1 DAİRELER 28 BİN TL'DEN BAŞLIYOR
İzmir'de yapılan değerlendirmeye göre yaklaşık 100 metrekare büyüklüğündeki 2+1 öğrenci evlerinin kira bedelleri 28 bin TL seviyesinden başlıyor. En uygun seçenekler Buca'da yer alırken, Konak/Üçyol'da ortalama kira 29 bin 500 TL, Çiğli'de 30 bin 500 TL, Balçova'da 36 bin TL ve Bornova'da 37 bin 500 TL olarak belirlendi.
Kentte son bir yılda kira artış oranlarının yüzde 24 ila yüzde 28 arasında gerçekleştiği ifade edildi.
KİRA ARTIŞ HIZI SON 58 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Konut kiraları yüksek seviyesini korurken, artış hızında ise yavaşlama dikkat çekiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre haziran ayında yeni kiraya verilen konutlarda yıllık nominal kira artışı yüzde 29,21 olarak gerçekleşti. Böylece son 58 ayın en düşük yıllık kira artışı kaydedildi.
Aynı dönemde reel bazda kira değişimi yüzde 2,2 gerilerken, aylık kira artışı yüzde 2,3 ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar, bu yükselişte yaz aylarıyla birlikte artan taşınma hareketliliğinin etkili olduğuna dikkat çekiyor.
Öte yandan bu ay sözleşmesini yenileyen konut ve iş yeri kiracıları için uygulanabilecek azami kira artış oranı, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre yüzde 32,03 olarak hesaplandı. Böylece yeni kiracılar için oluşan kira artış oranı, mevcut kiracılara uygulanabilecek zam oranının altında kaldı.
TÜRKİYE GENELİNDE ORTALAMA KİRA 25 BİN TL'Yİ AŞTI
2026 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye genelinde yaklaşık 100 metrekare büyüklüğündeki bir konutun ortalama kira bedeli 25 bin 863 TL'ye yükseldi. Aynı rakam 2025'in ikinci çeyreğinde 19 bin 119 TL, 2024 yılında ise 13 bin 456 TL olarak hesaplanmıştı.
İstanbul'da ortalama kira 44 bin 332 TL'ye ulaşırken, bu rakam 2025'in aynı döneminde 30 bin 519 TL, 2024 yılında ise 20 bin 588 TL seviyesindeydi. Böylece iki yıllık kira artışı yüzde 115'i aştı.
Ankara'da ortalama kira 23 bin 921 TL'ye yükselirken, geçen yıl aynı dönemde 17 bin 871 TL, 2024 yılında ise 11 bin 537 TL olarak kaydedildi.
İzmir'de ise ortalama kira bedeli 28 bin 540 TL'ye çıktı. Geçen yıl aynı dönemde 21 bin 797 TL olan ortalama kira, 2024 yılında 15 bin 144 TL seviyesindeydi.
ÖĞRENCİ ŞEHİRLERİNDE KİRALIK KONUT PİYASASI HAREKETLENDİ
İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Eskişehir, Konya, Bursa, Kocaeli ve Kayseri gibi öğrenci nüfusunun yoğun olduğu şehirlerde de kiralık konut piyasası hareketlenmeye başladı. TSKB Gayrimenkul Değerleme'nin araştırmasına göre son üç yılda öğrenci şehirlerinde kira bedelleri güçlü bir yükseliş gösterdi.
2023 yılında birçok şehirde yaklaşık 100 metrekarelik 2+1 dairelerin kiraları 7 bin ila 11 bin TL arasında değişirken, 2026 itibarıyla bu rakamlar 15 bin 500 TL'den başlayıp 28 bin 500 TL seviyelerine kadar yükseldi.
Araştırmaya göre öğrenci şehirleri arasında en uygun kira bedelleri Erzurum, Trabzon ve Kayseri'de bulunuyor. İncelenen 14 il içerisinde ortalama kira bedelinin 20 bin TL'nin altında kaldığı yalnızca bu üç şehir yer aldı. En yüksek kira bedelleri ise Antalya, Muğla ve Kocaeli'nde ölçüldü.
Uzmanlar, öğrenci şehirlerinde kiraların yükselmeye devam ettiğini ancak önceki yıllara kıyasla artış hızının belirgin şekilde yavaşladığını değerlendiriyor.
Haber: Seda Tabak