Restoranda hesap öderken dikkat! O ücreti ödemeyin
Ticaret Bakanlığı, vatandaşların alışveriş ve hizmet alırken sahip olduğu temel haklara ilişkin yeni bir hatırlatma yaptı. Açıklamaya göre restoran ve kafelerde fiyat listesinde yer almayan servis, masa veya kuver ücreti talep edilemeyecek. Açıkta satılan ürünlerde ise ambalajın ağırlığı fiyatlandırmaya dahil edilemeyecek.
Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin alışveriş ve hizmet alımı sırasında karşılaşabileceği uygulamalara ilişkin haklarını yeniden hatırlattı. Bakanlık, restoran, kafe ve benzeri işletmelerde fiyat listesinde bulunmayan servis, masa veya kuver ücreti gibi ek bedellerin istenemeyeceğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, bahşiş uygulamasının ise tamamen tüketicinin kendi tercihine bağlı olduğu vurgulandı. Bahşişin gönüllülük esasına dayandığı ifade edildi.
Vatandaşların doğru bilgilendirilmesi, haksız uygulamaların önlenmesi ve şeffaf ticaret ortamının güçlendirilmesi amacıyla denetim ve düzenlemelerin sürdürüldüğü kaydedildi.
KUVER VE SERVİS ÜCRETİ UYARISI
Açıklamada, restoran ve kafelerde servis, masa, kuver veya benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücretlerin talep edilemeyeceği belirtildi. Tüketicilerin, işletmede ilan edilen fiyatlar dışında ek ödeme yapmak zorunda olmadığı hatırlatıldı.
QR KOD MENÜ TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL
Bakanlık, işletmelerin menüleri yalnızca QR kod üzerinden sunamayacağını da bildirdi. Dijital menünün yanında tüketicilerin görebileceği basılı fiyat listesinin de işletmede bulundurulmasının zorunlu olduğu ifade edildi.
Ayrıca etiket fiyatıyla kasa fiyatının farklı çıkması halinde tüketici lehine olan, yani düşük fiyatın uygulanacağı yeniden hatırlatıldı.
DARA BEDELİ FİYATA EKLENEMEZ
Açıkta satılan ürünlerde ürünün konulduğu kap veya ambalajın ağırlığının fiyatlandırmaya dahil edilemeyeceği vurgulandı. Açıklamaya göre tüketiciler yalnızca satın aldıkları ürünün net ağırlığı üzerinden ödeme yapacak.
Bakanlık, tüketici haklarının korunması ve güvenilir ticaret ortamının güçlendirilmesine yönelik denetimlerin devam edeceğini belirtti.
Aynı açıklamaya ilişkin ayrıntılar, Bakanlığın sosyal medya hesabında paylaşılan infografiklerde de yer aldı.