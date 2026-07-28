Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin alışveriş ve hizmet alımı sırasında karşılaşabileceği uygulamalara ilişkin haklarını yeniden hatırlattı. Bakanlık, restoran, kafe ve benzeri işletmelerde fiyat listesinde bulunmayan servis, masa veya kuver ücreti gibi ek bedellerin istenemeyeceğini bildirdi. Bakanlığın açıklamasında, bahşiş uygulamasının ise tamamen tüketicinin kendi tercihine bağlı olduğu vurgulandı. Bahşişin gönüllülük esasına dayandığı ifade edildi. Vatandaşların doğru bilgilendirilmesi, haksız uygulamaların önlenmesi ve şeffaf ticaret ortamının güçlendirilmesi amacıyla denetim ve düzenlemelerin sürdürüldüğü kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı tüketicileri sık karşılaşılan uygulamalara karşı uyardı (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır) KUVER VE SERVİS ÜCRETİ UYARISI Açıklamada, restoran ve kafelerde servis, masa, kuver veya benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücretlerin talep edilemeyeceği belirtildi. Tüketicilerin, işletmede ilan edilen fiyatlar dışında ek ödeme yapmak zorunda olmadığı hatırlatıldı. QR KOD MENÜ TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL Bakanlık, işletmelerin menüleri yalnızca QR kod üzerinden sunamayacağını da bildirdi. Dijital menünün yanında tüketicilerin görebileceği basılı fiyat listesinin de işletmede bulundurulmasının zorunlu olduğu ifade edildi.