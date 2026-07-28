GİB duyurdu: Muhtasar e-Beyan hizmeti geçici olarak durdurulacak

Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında, beyanname sistemlerinin 1-3 Ağustos tarihleri arasında tamamen devre dışı kalacağı yönündeki haberlerin ardından GİB, mükelleflerin yanlış bilgilendirilmemesi amacıyla açıklama yaptı. Kurum, diğer tüm beyanname işlemlerinin planlanan tarihlerde kesintisiz sürdürüleceğini vurguladı.

GİB, beyanname sistemlerinde planlı bakım yapılacağını duyurdu. (Görsel: Takvim foto arşivi)

GİB'DEN YANLIŞ BİLGİLERE AÇIKLIK

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, çeşitli basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "beyanname sisteminin üç gün boyunca tamamen hizmet dışı kalacağı" yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Başkanlık, planlı bakım çalışmasının tüm beyanname sistemlerini kapsamadığını, yalnızca muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderimine yönelik hizmette geçici kesinti uygulanacağını bildirdi.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderimi geçici olarak durdurulacak.

KESİNTİ SADECE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİ KAPSIYOR

Açıklamaya göre, 1 Ağustos saat 00.00 ile 3 Ağustos saat 23.59 arasında yalnızca muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin gönderimine ilişkin sistem hizmeti geçici olarak durdurulacak.

Bunun dışında kalan tüm beyanname sistemleri ise belirtilen tarihler boyunca kesintisiz şekilde hizmet vermeye devam edecek.

AMAÇ MÜKELLEFLERİN ETKİLENMESİNİ EN AZA İNDİRMEK

GİB, planlı bakım çalışmalarının mükellefler ile meslek mensupları üzerindeki etkisini en düşük seviyede tutmayı hedeflediğini belirtti.

Bu kapsamda, son beyan tarihi 26 Ağustos olan temmuz ayı muhtasar ve prim hizmet beyan döneminin ilk üç gününün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bakım çalışmasının bu tarihlerde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Planlı bakım çalışması 3 Ağustos saat 23.59'a kadar sürecek.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANINCA SİSTEM YENİDEN AÇILACAK

Gelir İdaresi Başkanlığı, bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderimine ilişkin sistemlerin vakit kaybetmeden yeniden erişime açılacağını bildirdi.

Başkanlık, diğer tüm beyanname işlemlerinde ise hizmet akışının planlanan bakım süresi boyunca kesintisiz şekilde devam edeceğini vurguladı.